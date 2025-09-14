스포츠조선

"동은이랑 워낙 친한 사이라…" 최장타자 맞대결 승자는 방신실, OK 장학생 출신 최초 우승→공동 다승왕 등극[OK저축은행 읏맨오픈]

기사입력 2025-09-14 16:31


"동은이랑 워낙 친한 사이라…" 최장타자 맞대결 승자는 방신실, OK 장…
방신실 OK저축은행 읏맨 오픈 FR 1번홀 버디 홀아웃

[스포츠조선 정현석 기자]]어제의 꿈나무가 오늘의 주인공으로 거듭났다.

OK장학생 출신 '장타퀸' 방신실(21)이 '장타 원투펀치 맞대결'에서 이동은을 물리치고 시즌 3승, 통산 5승을 수확했다.

방신실은 14일 경기도 포천시 아도니스 컨트리클럽(파72·6598야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 OK저축은행 읏맨오픈(총상금 10억원) 최종라운드에서 버디 6개, 보기 1개로 5타를 줄이며 최종 15언더파 201타로 동갑내기 친구 이동은(14언더파 202타)을 1타차로 제치고 우승을 차지했다.

지난 4월 넥센·세인트나인 마스터즈와 7월 하이원리조트 여자오픈에 이은 시즌 3승째. 이예원에 이은 올시즌 두번째 3승 달성으로 다승 1위에 오르며 커리어 하이 시즌을 맞은 방신실은 하반기 이어질 굵직한 메이저대회 우승 도전에 나서다.

상금랭킹 5위였던 방신실은 우승 상금 1억8000만원을 더해 8억6982만1420원으로 4위 이예원과의 격차를 줄였다. 대상 포인트(407점)는 6위에서 2위로 점프했다.

주최사인 OK 장학생 출신 우승이라 의미가 두배였다.
"동은이랑 워낙 친한 사이라…" 최장타자 맞대결 승자는 방신실, OK 장…
방신실 OK저축은행 읏맨 오픈 FR 1번홀 티샷
방신실은 경기 후 중계인터뷰에서 "변함 없이 지지해주시는 KB금융지주 양종희 회장님, 가족들에게 감사드린다"고 말한 뒤 "제가 OK 장학생 6기인데 장학생 선수의 우승이 처음이라 들었다. 영광스럽고 더 의미가 크다"며 주최사 OK금융그룹에 감사의 뜻을 전했다.

KLPGA를 대표하는 장타자로 천하를 양분하고 있는 방신실과 이동은은 공동 1위로 최종 라운드에서 우승경쟁을 펼쳤다. 경기 후반까지 좀처럼 우승 윤곽이 드러나지 않았다. 방신실은 이동은과 16번 홀까지 동타를 유지하며 치열한 경쟁을 이어갔다.

분수령은 155m 17번홀(파3)이었다.


방신실은 멋진 클러치 티샷으로 홀 옆 1m 안쪽에 붙여 버디를 잡으며 1타 차 리드를 잡았다. 18번홀(파4)에서 페어웨이를 지킨 방신실은 러프에서 세컨샷을 홀 옆 1.2m에 붙인 이동은의 굿샷에 흔들리지 않았다. 92m 남은 세컨드샷을 1.5m 지점에 붙여 버디를 챔피언퍼트로 연결하며 우승을 확정지었다.
"동은이랑 워낙 친한 사이라…" 최장타자 맞대결 승자는 방신실, OK 장…
이동은 OK저축은행 읏맨 오픈 FR 1번홀 티샷

"동은이랑 워낙 친한 사이라…" 최장타자 맞대결 승자는 방신실, OK 장…
박성현 OK저축은행 읏맨 오픈 FR 5번홀 세컨드샷
홀에 붙인 17번 홀 티샷도, 18번 홀 세컨드 샷도 한치 망설임 없는 자신감 있는 집중력으로 결과를 만들어냈다. 승부사 다운 모습이었다.

"17번 홀 티샷이 우승을 결정한 샷이었다. 긴장하지 않고 샷에만 집중했다"고 말한 방신실은 올시즌 최고 활약에 대해 "전체적으로 매년 성장한다고 느낀다. 올해는 쇼트게임과 퍼팅이 많이 좋아졌다. LPGA 경험을 통해 시야도 넓어지고 쇼트게임도 좋아졌다"고 비결을 설명했다.

오른쪽으로 휘는 홀이 많은 코스 특성상 드로우 샷을 구사하는 방신실이 불리할 수 있었던 대회. 하지만 방신실은 "시각적으로 불편했지만, 제 자신을 믿고 우측을 보고 확실하게 드로우를 구사했다"고 말했다. 이어 "(이)동은이랑 워낙 친한 사이고 같이 플레이 한 경험이 많아 즐기면서 플레이 했다"고 털어놓았다.

준우승자 이동은에 이어 이날 각각 5타씩 줄인 성유진(12언더파) 강가율(11언더파) 박주영(10언더파)이 각각 3,4,5위에 이름을 올렸다. 지난주 메이저 대회 KB금융 스타챔피언십에서 2년 연속 우승컵을 들어 올렸던 유현조는 6언더파 210타로 공동 9위. 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약중인 박성현은 5언더파로 공동 16위에 올랐다.


"동은이랑 워낙 친한 사이라…" 최장타자 맞대결 승자는 방신실, OK 장…
김성현 1번홀 드라이버 티샷
한편, 같은 날 인천 잭 니클라우스 코리아 골프클럽(파72)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 신한동해오픈(총상금 15억원)에서는 최종 라운드에서는 히가 가즈키(일본)가 4타를 줄여 최종 합계 18언더파 270타로 일본프로골프투어 시즌 두 번째 우승을 차지하며 우승상금 2억7000만원을 챙겼다.

이태훈(캐나다)이 공동 2위(17언더파), 이날 버디만 8개로 8타를 줄인 김성현이 15언더파로 한국 선수 중 최고 성적인 6위에 이름을 올렸다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com



사진제공=KLPGA, KPGA

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남현희도 전청조 재벌 3세로 속았다…공범 누명 벗어[SC이슈]

2.

김종국, ♥아내와 행복한 '신혼' 인증...'당혹' 덕담에도 '연신 미소' ('런닝맨')

3.

추성훈, 지갑에 현금 1500만원 들고 다니면 뭐하나..시급 500원 쓰레기 매립지서 알바('밥값')

4.

이지혜, 아이 목에서 생선 가시 직접 제거…"심장이 철렁"

5.

'김무열♥' 윤승아, '볼록' 아랫배 심각해졌다더니..."배 집어 넣어라" ('승아로운')

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

'英 BBC도 경악' 손흥민 있어도 못 이기더니...포스테코글루, SON 없는 노팅엄 부임 첫 경기 완패→"다음 경기는 다를 것" 자신감 여전

3.

KS 선발 나서나 했는데... 신인왕 후보의 첫 불펜 大실패. 결국 작년 준PO 스타가 다시 불펜으로 가야하나[SC 포커스]

4.

9월 A매치 함께한 배준호-백승호, 챔피언십서 '코리안 더비'...스토크, 버밍엄에 1-0 승

5.

KT의 승리가 불러온 핵폭풍급 '나비효과', LCK와 롤드컵 진출 구도 뒤흔들었다

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

'英 BBC도 경악' 손흥민 있어도 못 이기더니...포스테코글루, SON 없는 노팅엄 부임 첫 경기 완패→"다음 경기는 다를 것" 자신감 여전

3.

KS 선발 나서나 했는데... 신인왕 후보의 첫 불펜 大실패. 결국 작년 준PO 스타가 다시 불펜으로 가야하나[SC 포커스]

4.

9월 A매치 함께한 배준호-백승호, 챔피언십서 '코리안 더비'...스토크, 버밍엄에 1-0 승

5.

KT의 승리가 불러온 핵폭풍급 '나비효과', LCK와 롤드컵 진출 구도 뒤흔들었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.