팬들에게 공 돌린 김병수 감독 "다시 시작된 응원, 큰 힘이 됐어"[현장…

[김천=스포츠조선 박찬준 기자]"다시 시작된 응원 큰 힘이 됐다."
김 감독은 경기 후 기자회견에서 "다시 시작된 대구 팬들의 응원이 큰 힘이 됐다. 선수들도 거기에 힘을 받아서 최선을 다했다. 항상 감사드린다. 전반에 시작은 괜찮았다. 상대가 스리백으로 나오면서 측면에 문제가 생겨서 후반에는 이 부분을 봉쇄하기 위해 포메이션을 전환했다. 이게 승리의 원인인 것 같다"고 했다.
대구는 2연승에 성공했다. 김 감독은 "선수들이 승리 후 정신 무장이 잘 돼 있다. 선수들도 자신감이 붙었다. 약간씩 포인트만 잡아주고 있다"고 했다. 마지막 온필드리뷰 장면에 대해서는 "뭐라고 말을 해야할지 모르겠다. 상당히 마음에 들지 않았다. 상대도 좋았고 안좋았지 않았을까 싶다"고 했다.
대구는 이날 경기를 잘 했지만 득점에 어려움을 겪었다. 김 감독은 "교체쪽에 아쉬움이 있다. 그런 상황에 득점이 되면 기분도 좋고 자신감도 올라갈 수 있었을텐데 아쉽다. 이 선수들 믿고 하겠다. 박대훈이 들어가서 상황을 바꿔줬다"고 했다.
김 감독은 마지막으로 "결국은 이겨야 실력이 는다. 고비를 잘 넘겼고, 선수들이 힘은 들었지만 무기력한 모습은 아니었다. 매우 기뻤다. 들뜬 마음을 최대한 자제해서 다음 경기에 목표를 세운만큼 최선을 다할 수 있다"고 했다.
