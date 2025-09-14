스포츠조선

'강등 1순위 후보' 승격팀의 대반란…유병훈 "6강 목표까지 일희일비하지 않겠다"[현장인터뷰]

최종수정 2025-09-15 07:38

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

[안양=스포츠조선 윤진만 기자]3연승을 질주하며 파이널 A그룹 진출에 한 걸음 다가선 FC안양의 유병훈 감독이 "일희일비하지 않겠다"라고 말했다.

안양은 14일 안양종합운동장에서 열린 제주와의 '하나은행 K리그1 2025' 29라운드에서 후반 유키치의 결승골로 2대1 역전승했다. 대전(3대2 승), 서울(2대1 승)전 승리를 묶어 구단 역사상 첫 K리그1 3연승을 질주한 안양은 승점 36으로 울산(승점 35)을 끌어내리고 8위를 탈환했다. 강등권인 10위 수원FC(승점 31)와의 승점차를 5점으로 벌리는 한편, 파이널 A그룹 마지노선인 6위 강원(승점 41)과의 승점차를 5점으로 좁혔다.

경기 전 선수들에게 '들뜨지 말자'는 메시지를 전달했던 유 감독은 "핵심 자원(모따, 김정현 이태희) 공백이 있었는데 새롭게 출전한 한가람 김운 강지훈이 공백을 훌륭히 메워줬기 때문에 팀이 더 단단해질 수 있었다. 응원을 해준 안양팬에 감사하다"며 "3연승을 했지만, 우린 아직 이룬 게 없고, 갈 길이 멀다. 여기에 만족하지 않고 계속해서 승점을 쌓아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 소감을 말했다.


이어 "오늘로 3연승을 했지만, 3연패를 한 기간도 있었다. 그 시간에 선수들끼리 의기투합해서 하나로 뭉친 게 좋은 결과로 나오고 있다. 이제 강등권을 벗어나 6강권에 진입했다. 처음 목표도 상위 스플릿이었다. 계속 도전하겠다"라고 덧붙였다.

직전 라운드에서 김기동 서울 감독이 '안양이 꼭 1승을 하고 싶다는데, 계획대로 됐으면 지금 그 순위에 있겠나'라고 발언한 것에 대한 새로운 의견을 묻는 질문엔 "서울을 잡아 올라가기보단 6강이 목표다. 김기동 감독님의 발언에 자존심이 상했지만, 그 말을 동기부여 삼아서 잘 준비하겠다"라고 말했다. 안양은 7위 서울(승점 40)을 승점 4점차로 따라잡았다.

안양은 전반 13분 송주훈에게 선제실점하며 기선을 빼앗겼다. 하지만 전반 22분 유인수의 퇴장으로 수적 우위를 점했고, 35분 야고의 행운의 골로 경기를 원점으로 되돌렸다. 이날 총 20개의 슛을 쏜 안양은 후반 35분 유키치의 역전골로 경기를 뒤집었다. 유 감독은 "상대가 제로톱 형태라 우리가 미드필더에서 숫자가 부족했다. 상대가 초반 찬스를 잡았지만, 우리 또한 찬스가 있었다. 상대가 중앙에 몰리는 상황을 이용해 야고 등을 이용해 측면 공격을 시도했다. (유인수가)퇴장을 당한 후에는 전방 압박을 통해 상대 실수를 유발했다"라고 경기를 복기했다.

누적경고 징계로 빠진 모따를 대신해 최전방 공격수로 출전한 김운은 후반 29분까지 74분동안 총 3번의 슈팅 찬스를 잡았다. 하지만 후반 1분, 김운이 때린 슛이 크로스바에 맞고 나왔다. 8분 마테우스의 백힐 패스를 받은 김운은 노마크 상황에서 골문 좌측 하단을 노리고 슛을 시도했지만, 골대를 살짝 빗나갔다. 31세 나이로 올해 K리그1 무대에 늦깎이 데뷔한 김운은 23경기째 아직 득점이 없다.


사진제공=한국프로축구연맹
유 감독은 "화가 나진 않고, 선수가 얼마나 힘들까 생각이 든다. 오죽 답답할까. 심적으로 편안해지는 말을 해주고 싶다"며 "골이 안 들어간다고 언제까지 안 넣을 순 없다. 경기마다 찬스는 나오기 때문에 개인 운동을 시키거나, 훈련할 때 강하게 지적을 해 무득점을 넘어설 수 있도록 해야 하 것 같다. 골을 넣어야 모따와 함께 시너지 효과가 날 수 있다"라고 말했다.


이날 신태용 울산 감독이 현장을 찾아 경기를 '직관'했다. 안양의 다음 상대가 울산이다. 유 감독은 "울산이 안양을 상대로 자신감이 있을거다. 우리도 항상 자신감을 안고 출전한다. 주눅들지 않고 경기에 나서면 부담을 짊어진 쪽은 울산이 될 것이다. 울산을 잡으면 좋은 기회가 열린다"라고 했다.

최근 부진에 빠진 울산에 대해선 "울산이 스리백과 포백을 혼용한다. 아직은 팀 밸런스가 안 잡혔다고 생각한다"며 "승점 3점을 따면 좋겠지만, 최후의 순간엔 승점 1점이라도 따내는 걸 목표로 할 것"이라고 했다.

3연승을 일군 선수들에게 따로 포상이 주어지느냐는 질문엔 "그런 부분은 생각해보지 않았다. 휴가 같은 경우는 우리 선수층이 젊지 않아서 휴식은 충분히 주는 편이다. 쉬는 만큼 선수들이 훈련, 경기 때 집중한다고 생각한다"라고 말했다.


사진제공=한국프로축구연맹
한편, 제주(승점 31)는 6경기 연속 무승 늪에 빠지며 강등권인 11위에 머물렀다. 위기가 지속되고 있다. 김학범 제주 감독은 "팬들에게 승리를 선물하지 못해 죄송하다"며 "선수들은 열심히 하고 있다. 감독인 내가 책임을 통감한다. 매 경기를 마지막 경기라고 생각하고 잘 준비하겠다"라고 말했다.

결과에 영향을 끼친 유인수 퇴장 상황에 대해선 "안타깝다. 간격을 잘 유지하면서 커버링을 할 것을 주문했다. 그런 부분이 잘 안 됐다"라고 말했다. 신상은은 하프타임에 교체투입했지만, 후반 36분 김재우와 교체됐다. 이에 대해 "신상은이 순간적인 대시를 많이 하는 선수라 지쳤다고 판단했다. 높이 싸움을 하기 위해 변화가 불가피했다"라고 설명했다.
안양=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

