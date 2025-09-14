스포츠조선

'원더골' 장성원의 솔직 고백 "1년에 한골 넣는데 제발 인정돼라 했다, 이달의 골 받게 앞으로 멋진 골 안나왔으면"[현장 인터뷰]

기사입력 2025-09-15 05:42


'원더골' 장성원의 솔직 고백 "1년에 한골 넣는데 제발 인정돼라 했다,…

'원더골' 장성원의 솔직 고백 "1년에 한골 넣는데 제발 인정돼라 했다,…

[김천=스포츠조선 박찬준 기자]"1년에 한 골 넣는데 제발 인정됐으면 했다."

원더골을 넣은 장성원의 솔직 고백이었다. 대구FC가 1부 잔류의 실낱 같은 희망을 이어갔다. 대구는 14일 김천종합운동장에서 열린 김천 상무와의 '하나은행 K리그1 2025' 29라운드에서 장성원과 카이오의 연속골로 2대1 승리를 거뒀다. 지난 라운드 수원FC와의 경기에서 3대1로 승리하며, 17경기 무승의 수렁에서 벗어난 대구는 2연승에 성공했다.

시작은 장성원의 원더골이었다. 후반 20분 김현준이 오른쪽서 어렵게 올린 크로스가 세징야 머리 맞고 뒤로 흘렀다. 장성원이 뛰어들며 강력한 오른발 슈팅으로 연결했다. 이 볼은 골키퍼 김태훈이 손을 쓸 수 없는 곳으로 향했다. 하지만 부심은 볼이 나갔다며 깃발을 들었다. 대구 선수들은 강력히 항의했고, 주심은 VAR실과 교신했다. 결국 볼은 라인을 넘지 않았고, 그대로 득점으로 인정됐다.

대구는 이어 후반 41분 카이오의 골까지 터지며 귀중한 승리를 거머쥐었다. 경기 후 수훈선수로 나선 장성원은 "한경기 한경기가 정말 소중한 시점에서 팀이 하나가 돼 승리했다. 간절한 마음이 경기장에서 나온 것 같다. 기쁘다"고 소감을 전했다.

그는 득점 장면에 대해 "잘 맞으면 부드러운 느낌 드는데, 이번에 그랬다. 들어가나 싶었다"며 "심판이 VAR과 교신하는데 1년에 한 골 넣는데 제발 인정됐으면 좋겠다고 동료들에게 이야기했는데 득점이 됐다"고 웃었다. 그는 이어 "팀이 연승한게 골보다 더 기쁘다. 내 골로 승리해서, 멋있게 들어가서 두배로 기쁘다"며 "이달의 골은 열심히 하다보면 따라 오는 상이라 생각하지만, 멋있는 골이 앞으로 안나오게 빌겠다"고 했다.

대구는 최근 우여곡절이 많았다. 장성원은 "시끄러운 일 많았지만 똘똘 뭉치자고 했다. 이전에는 운동장에서 훈련하는 느낌이었는데 요새는 실전을 하는 느낌으로 치고 받고 있다"며 "순위에 대한 이야기 꺼내지 않고 있다. 스플릿 들어가기 전에 6점차로만 줄이면 따라갈 수 있기 때문에 한경기 한경기 이기자고 하고 있다"고 했다.

장성원은 마지막으로 "그동안 그렇게 마음이 편하지 않았다. 하지만 오늘 골을 넣고 팬분들이 내 응원가를 불러주시는데 너무 좋더라. 최선을 다해 응원해주시면 기적을 일으키겠다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

순댓국집 운영하는 이효리 사촌오빠 깜짝 등장..붕어빵 DNA ('런닝맨')

2.

에일리♥최시훈, 미국서 한 끼에 50만원 탕진 "한달 식비 쓴 꼴" ('결혼일기')

3.

유재석, '아내♥ 정체까지 숨긴' 김종국에 정색 "호날두도 안 그래" ('런닝맨')

4.

최은경, '동치미' 강제 하차 심경 "40대 다 쏟았지만 미련 없어" ('백반기행')

5.

'49세 새신랑' 김종국, 벌써 자녀 사치 걱정 "명품 좋아하면 꼴보기 싫을 듯" ('런닝맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

2.

무릎 꿇고 홈런이라니? 42세 최형우의 불가사의 파워 → "그것은 뇌로 때린 홈런"

3.

"죄송합니다", "투수 위로해줘"…아찔했던 '헤드샷', 동업자 정신은 살아있었다

4.

'LG만 잡는다고?' 6점 차 앞선 4회, 71구 던진 선발을 내렸다…고춧가루 경계령, 승리에 이토록 진심이다

5.

한화 졌다! LG 오늘 매직넘버 2개 컷! 다시 3.5G 차 도망 → 염갈량 한숨 돌렸다.. "힘든 한 주였다"

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

2.

무릎 꿇고 홈런이라니? 42세 최형우의 불가사의 파워 → "그것은 뇌로 때린 홈런"

3.

"죄송합니다", "투수 위로해줘"…아찔했던 '헤드샷', 동업자 정신은 살아있었다

4.

'LG만 잡는다고?' 6점 차 앞선 4회, 71구 던진 선발을 내렸다…고춧가루 경계령, 승리에 이토록 진심이다

5.

한화 졌다! LG 오늘 매직넘버 2개 컷! 다시 3.5G 차 도망 → 염갈량 한숨 돌렸다.. "힘든 한 주였다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.