ACLE 출격 강원FC, 상하이 선화 명줄 쥐고 있다? 中매체 "슬루츠키…

[스포츠조선 박상경 기자] 16일 강원FC와 2025~2026 아시아챔피언스리그엘리트(ACLE) 리그페이즈 첫 판을 앞둔 상하이 선화의 분위기가 심상치 않다.
리쉬안은 "물론 슬루츠키 감독은 이 상황이 전적으로 자신의 문제라 생각하지 않는다. 경기 전 기자회견에선 산둥 공격수 카자이슈빌리(바코)를 거론하며 '지난 5경기 동안 11골을 넣었는데, 올 시즌 우리 팀에 그렇게 많은 골을 넣은 선수는 없다'고 말했다. 통역을 거쳐 순화됐지만, 슬루츠기 감독이 팀내 외국인 선수 구성에 불만이 있음을 드러내는 부분"이라고 강조했다. 그러면서 "상하이 선화가 직면한 문제는 누가 다음 경기를 준비할 것인가이다"라고 마무리 했다.
중국 현지의 예상대로면 상하이 선화는 강원전을 대행 체제로 치를 수도 있다. 아직 공식적인 발표는 이뤄지지 않은 만큼, 슬루츠키 감독이 강원전을 지휘하게 될 가능성은 여전히 높다. 슬루츠키 감독이 강원전에서 반등의 불씨를 살린다면 거취 변화에 대한 여론을 잠재울 수도 있지만, 반대의 결과가 나온다면 그의 마지막 경기가 될 수도 있다. 상하이 선화와 맞닥뜨릴 강원의 경기력에 관심이 쏠리는 이유다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com