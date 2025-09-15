'우승+@'가 필요한 시대...지역 농협과 손잡고 추석 선물 세트 내놓는…

전북은 15일 지역 파트너사인 북전주농협 하나로마트와 협력해 추석 맞이 '프리미엄 선물 세트'를 선보인다고 밝혔다. 멜론 2통(각 2㎏ 내외)과 샤인머스캣 2송이(각 800g 내외)로 구성된 총 5.6㎏의 과일 패키지 및 선수 사진이 담긴 20페이지 분량의 엽서북을 담았다. 멜론과 샤인머스켓은 농협이 보장하는 선별·저온 유통 체계를 적용한 국내산 고품질 농산물로 준비해 '프리미엄'이라는 이름으로 완성도를 높였다. 세트는 한정판으로 출시되며 16일 오전 10시부터 온라인 사전 예약이 실시된다. 오프라인에선 오는 29일부터 구매할 수 있다. 온라인 구매 시 할인 혜택이 제공된다.
전북은 지난달 지역 과일을 활용한 '플루츠 프라이데이' 이벤트 경기로 큰 호응을 얻은 바 있다. 이번엔 팀 컬러인 초록색 계통 과일로 추석 선물 세트를 구성했다. 전북 구단은 '전라북도 농업을 상생의 요소를 넘어 IP(지적재산권)로까지 확장이 가능한 자산으로 바라보고 있다'며 앞으로도 다양한 상품군을 출시하겠다는 의지를 밝혔다.