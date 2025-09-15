스포츠조선

'차라리 잘됐다' 뮌헨에서 아웃판정 받은 김민재, '약속의 땅' 세리에A가 부르고 있다

기사입력 2025-09-15 23:08


'차라리 잘됐다' 뮌헨에서 아웃판정 받은 김민재, '약속의 땅' 세리에A…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 이원만 기자] 바이에른 뮌헨이 사실상 김민재를 버렸다. 그러나 오히려 김민재의 커리어에는 새로운 전환점이 될 수 있다. 커리어 최대 성과를 냈던 이탈리아 세리에A에서 다시 김민재를 부르고 있기 때문이다.

이탈리아 매체 칼치오메르카토는 14일(이하 한국시각) '벵상 콤파니 뮌헨 감독이 한국 국가대표 수비수 김민재를 내보내기로 했다. 김민재는 뮌헨에서 더 이상 주인공이 아니다. 시즌 개막 후 콤파니 감독이 다른 선수들을 주전으로 택했다'면서 '나폴리에서 세리에A 우승을 거둔 김민재가 다시 이탈리아로 돌아올 것'이라고 보도했다.

지난 시즌 부상에도 불구하고 팀내 출전시간 2위를 기록하며 헌신적인 활약을 한 김민재는 시즌 후반들어 콤파니 감독의 신뢰를 잃었다. 이어 2025~2026시즌에는 완전히 팀내 전력에서 밀려났다. 이번 시즌 공식전 5경기 중 단 한 경기에만 선발로 나왔는데, DFB 포칼컵에서 3부리그팀을 상대했을 때다. 분데스리가에서는 2경기 연속으로 벤치만 지켰다. 콤파니 감독은 더 이상 김민재를 주요 전력으로 여기지 않고 있다.


'차라리 잘됐다' 뮌헨에서 아웃판정 받은 김민재, '약속의 땅' 세리에A…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
심지어 내년 1월에는 매각하기로 결정한 듯 하다. 칼치오 메르카토는 '콤파니 감독은 이번 시즌들어 새로운 수비수 주전 조합을 시도하고 있다. 김민재에 대해서는 더 이상 핵심전력으로 평가하지 않을 뿐만 아니라 1월 이적에도 허용한 상태다'라고 설명했다.

김민재가 이번 시즌에 이렇게 콤파니 감독의 외면을 받은 첫 번째 이유는 지난 시즌 후반기부터 이어진 부상 여파 때문이다. 이로 인해 폼이 무너지면서 실력 면에서 경쟁력을 잃었다. 이를 일찌감치 파악한 뮌헨은 시즌을 앞두고 독일 대표팀 수비수 요나탄 타를 영입했다. 타는 곧바로 김민재를 밀어내고 뮌헨의 주전 자리를 궤찼다.


'차라리 잘됐다' 뮌헨에서 아웃판정 받은 김민재, '약속의 땅' 세리에A…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
뮌헨은 여기서 한발 더 나아가 김민재의 매각을 통해 새로운 수비 전력을 데려오려는 계획까지 세운 것으로 알려졌다. 이 매체는 '뮌헨은 라이프치히 출신의 중앙 수비수 카스텔로 뤼케바를 노리고 있다. 뤼케바가 합류한다면 김민재의 자리를 대체할 것'이라며 '뤼케바는 약 6000만유로(한화 약 980억원) 가치로 평가된다. 뮌헨은 김민재를 매각해 이익을 내려고 한다'고 전했다.

이렇듯 뮌헨에서는 완전히 찬밥 신세가 됐지만, 김민재는 적어도 세리에A 에서는 여전히 고평가를 유지하고 있다.

심지어 인터밀란과 AC밀란이 김민재의 영입에 관심을 드러내고 있다. 더구나 뮌헨은 이미 김민재의 매각을 기정사실화하면서 이적료도 상당히 낮췄다. 칼치오메르카토는 '뮌헨 구단은 2000~2500만유로의 제안이 오면 이적을 수락할 수 있다'고 설명했다. 이는 수비수 보강이 절실한 AC밀란과 인터밀란에도 매력적인 제안이다.


'차라리 잘됐다' 뮌헨에서 아웃판정 받은 김민재, '약속의 땅' 세리에A…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

관건은 김민재의 연봉이다. 현재 뮌헨에서 700만유로(약 114억원) 이상을 받고 있는 김민재가 만약 세리에A 복귀르 원한다면 몸값을 낮춰야 한다. 이적시장에 정통한 파브리지오 로마노 기자의 분석이다. 그는 최근 개인 유튜브를 통해 '김민재가 뮌헨에서 받는 연봉은 세리에A에서 톱레벨 공격수 수준이다. 그가 세리에A로 돌아가려면 연봉을 파격적으로 낮춰야 한다'고 전망했다.

당장은 김민재에게 굴욕적인 상황일 수 있다. 하지만 뮌헨에서 벤치만 지키는 신세로 굳어지는 것보다는 나은 선택일 수 있다. 과연 김민재가 '약속의 땅' 세리에A로 돌아가 다시 전성기의 모습을 되찾을 지 주목된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'서수연♥' 이필모 "방 5개 집서 혼자 살았는데..결혼후 1평 베란다만 내 공간"(4인용식탁)

2.

정가은, 이혼 후 생활고 고백하더니…"나 써달라고 회사 찾아갔다"

3.

김지원, '출생 직후 중환자실 입원' 쌍둥이에 울컥 "그래 우리가 강해져야지"

4.

김민교 "병원장父, 사기 당하고 스님 돼..15년 안봤는데 췌장암 말기, 마지막 3년 함께했다"(4인용식탁)

5.

라미란, -13kg 후 노출증 부작용..."51세인데 자꾸 크롭 입어"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG 3G 차 추격! 자력 우승 기회는 있다…한화, '고춧가루' 간신히 피했다 키움 7-6 진땀 제압 [대전 리뷰]

2.

LG에서 복덩이가 왔다…"승부처 생각" 투입→16G 연속 무실점 행진이라니

3.

'3구 삼진' 압도→숙제도 있었다…154㎞ 강속구 선발, 가능성은 보여줬다

4.

'역대급 졸속 행정' 부끄러운 컵대회 파행에...KOVO, 결국 공식 사과

5.

'KBO 139SV 마무리' 또 홈런 맞고 비틀, 이제 트리플A 시즌 1주일 남았다...ML 없이 귀국?

스포츠 많이본뉴스
1.

LG 3G 차 추격! 자력 우승 기회는 있다…한화, '고춧가루' 간신히 피했다 키움 7-6 진땀 제압 [대전 리뷰]

2.

LG에서 복덩이가 왔다…"승부처 생각" 투입→16G 연속 무실점 행진이라니

3.

'3구 삼진' 압도→숙제도 있었다…154㎞ 강속구 선발, 가능성은 보여줬다

4.

'역대급 졸속 행정' 부끄러운 컵대회 파행에...KOVO, 결국 공식 사과

5.

'KBO 139SV 마무리' 또 홈런 맞고 비틀, 이제 트리플A 시즌 1주일 남았다...ML 없이 귀국?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.