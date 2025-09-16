'굿이라도 해야 하나' 도무지 안풀리는 이강인, PSG 주전 기회 보였는…

스포츠조선

'굿이라도 해야 하나' 도무지 안풀리는 이강인, PSG 주전 기회 보였는데…발목 부상으로 또 좌절모드

기사입력 2025-09-16 05:12


[스포츠조선 이원만 기자] '골든보이' 이강인(24·파리생제르맹)의 커리어가 또 꼬이는 분위기다. 경쟁자들의 연이은 부상으로 팀내 주전 도약의 기회가 찾아온 시점에 갑작스러운 발목 부상이 발생했다. 굿이라도 벌여야 할 판이다.

이강인은 15일 오전(이하 한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025~2026시즌 프랑스 리그1 4라운드 랑스와의 홈경기에 선발기회를 얻었다. 루이스 엔리케 PSG감독은 이강인을 4-3-3 포메이션의 왼쪽 미드필더로 전격 기용했다.

이는 지난 9월 A매치 기간에 우스만 뎀벨레와 데지레 두에가 다치면서 생긴 기회 덕분이다. 물론 여전히 PSG 팀내에는 곤살루 하무스와 이브라힘 음바예 등 이강인의 경쟁 상대들이 즐비하다. 하지만 일단 두 명의 부상 이탈은 그만큼 이강인에게는 출전의 기회가 생길 수 있다는 측면으로 해석할 수 있다.


실제로 이강인은 A매치 기간 직후 열린 리그 홈경기에 선발로 나왔다. 일단 측면에서 활발하게 움직였고, 전반 18분 프리키커로 나서 페널티 아크 우측에서 킥을 시도했다. 이강인 또한 자신에게 좀처럼 찾아오기 힘든 기회라는 점을 인지한 듯 보였다. 공격 뿐만 아니라 수비 가담도 적극적으로 임했다.

이어 2-0으로 앞선 후반 10분에는 기습적인 왼발 중거리 슈팅까지 보여줬다. 하지만 지나친 의욕이 오히려 독이 된 듯 하다. 중거리 슈팅 이후 강하게 내리 찍었던 오른쪽 디딤발 쪽에 탈이 생겼다. 발목에 과부하가 걸린 듯 이강인은 그대로 쓰러졌다.

심판의 경기 속개 지시에도 이강인은 좀처럼 움직이지 못했다. 결국 심판은 경기를 일시 중단하고, PSG 의료진을 호출했다. 이강인의 플레이는 여기까지였다. 이강인은 침통한 표정을 지은 채 세니 마율루와 교체돼 나갔다.


PSG의 부상 악령이 이강인에게까지 이어진 장면이다. 뎀벨레와 두에에 이어 이강인도 사실상 A매치 출격의 후유증이 이어진 듯 하다. 이강인에게는 천금같은 기회였는데, 최악의 악재가 된 상황이다. 하필 이날 경기에서 센터백 루카스 베랄두와 윙어 흐비차 크바라츠헬리아도 부상을 입었다.

이미 이강인은 팀내에서 백업 요원으로 자리가 굳혀지는 분위기였다. 리그 개막전 선발로 나와 61분을 소화하며 좋은 스타트를 끊었음에도 2라운드에서 교체멤버로 출전한 데 이어 3라운드는 아예 쉬었다. 4라운드에서 다시 선발로 나왔는데, 만약 여기서 좋은 활약을 펼쳤다면 당분간 선발 기회가 이어질 가능성이 컸다.


특히 PSG는 17일부터 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈에 들어간다. 첫 상대인 아탈란타(이탈리아)와의 경기가 예정돼 있었다. 리그 경기와 UCL을 병행해야 하는 상황이라 이강인에게도 당연히 좀 더 많은 출전기회가 부여될 것이 분명했다.

하지만 이강인의 부상은 이 모든 시나리오를 일시에 지워버리는 결과를 낫고 말았다. 엔리케 감독은 이날 경기 후 이강인의 상태에 관해 "검사 결과를 지켜봐야 한다"고 말했다. 일단 부상이 어느 정도인지는 짐작키 어렵다. 상대와의 충돌이 없었기 때문에 금세 회복이 가능할 수도 있다는 전망이 나오기도 한다.


하지만 상태가 더 심각할 가능성도 배제할 수 없다. 오른쪽 발목 부상이 처음이 아니기 때문이다. 거슬러 올라가면 A매치 대표팀에서 발생한 것이었다. 홍명보호에 합류해 9월 A매치를 위한 훈련을 진행하다가 오른쪽 발목 염좌 부상을 입은 적이 있다. 당시에는 심각하지 않았다. 하루 휴식 후 훈련을 재개했고, 7일 미국과의 경기 때는 후반 19분 교체 투입됐다. 10일 멕시코전은 선발로 나갔다.

이 당시에는 문제가 없었던 것으로 보인다. 하지만 내부적으로 충격이 누적돼 있었을 가능성이 있다. 이게 랑스와의 4라운드에서 터졌다면 부상이 장기화 될 수도 있다. 과연 이강인이 발목 부상을 빠르게 극복하고 돌아올 수 있을 지 주목된다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

