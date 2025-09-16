"4860일 만의 아시아 무대 복귀전" 위기의 신태용, ACL 우승 신화…

스포츠조선

서울월드컵경기장/ K리그1/ FC서울 vs 울산HDFC/ 울산 신태용 감독/ 사진 정재훈

포항스틸야드/ K리그1/ 포항스틸러스 vs 울산HDFC/ 울산 신태용 감독/ 사진 김재훈

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 전북현대모터스/ 울산 루빅손, 보야니치, 윤재석, 이진현/ 경기 종료/ 패배/ 아쉬움/ 선수단 인사/ 사진 김정수

[스포츠조선 김성원 기자]신태용 감독이 지휘하는 울산 HD가 아시아 무대 첫 판에 나선다.

울산은 17일 오후 7시 문수축구경기장에서 청두 룽청(중국)과 2025~2026 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 1차전을 치른다. 울산은 2024시즌 K리그1 챔피언 자격으로 출격한다. 지난 시즌과 마찬가지로 리그 스테이지에선 8개팀과 차례로 맞붙는다.

청두를 포함해 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티(호주), 산프로체 히로시마(일본)와 홈에서 4경기를 갖는다. 원정에서는 상하이 포트(중국), 비셀 고베(일본), 마치다 젤비아(일본), 상하이 선화(중국)와 격돌한다.

울산은 자난 시즌 리그 스테이지 관문을 통과하지 못했다. 이번 시즌에도 12개 팀 중 8위 안에 들어야 16강에 오른다.

울산은 현재 K리그에서 위기다. 신태용 감독이 소방수로 등장했지만 1승 후 4경기 연속 무승(1무3패)다. 순위는 9위로 추락하며 승강 플레이오프(PO) 걱정이 현실로 다가오고 있다.

서정원 감독이 지휘하는 청두는 슈퍼리그에서 최근 7경기 연속 무패(6승1무)를 기록하며 1위를 질주하고 있다. 과거 광주FC에 몸담았던 브라질 출신 공격수 펠리페가 경계 대상이다. 리그 24경기에 출전해 12골로 리그 득점 랭킹 5위에 올라 있다.

신 감독은 ACL보다 K리그가 우선이라고 했다. 다만 경험을 앞세워 "리그 스테이지는 통과할 수 있다고 본다"고 자신감을 나타냈다. 그는 성남 일화 사령탑 시절인 2010년 팀을 ACL 정상으로 이끌었다.


각오 말하는 신태용 감독
(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 4일 종로구 축구회관에서 열린 2025-26 ACL 참가 K리그 4개팀 미디어데이에서 울산HD 신태용 감독이 각오를 밝히고 있다. 2025.9.4

포항스틸야드/ K리그1/ 포항스틸러스 vs 울산HDFC/ 허율 세레머니/ 사진 하지홍
신 감독은 4680일 만에 ACL 무대에 다시 선다. 그의 마지막 경기는 성남 시절인 2012년 5월 29일 분요드코르(우즈베키스탄)와의 16강전이었다. 당시는 0대1로 패해 8강 진출이 좌절됐다. 13년 만에 울산 사령탑으로 ACLE에 도전장을 내민다.


울산은 13일 포항 스틸러스와의 '동해안 더비'에서 선제골을 내줬지만, 허율의 강력한 헤더골로 1대1 무승부를 기록했다. 허율은 3월 9일 제주 SK전 멀티골 이후 6개월, 정확히 189일 만에 득점 가뭄에서 탈출, 한줄기 희망으로 떠올랐다.

오른손 부상으로 전력에서 이탈했던 엄원상은 포항전에서 7월 27일 강원전 이후 48일 만에 그라운드에 돌아왔다. 완벽하지 않은 몸 상태에도 후반 27분 교체 투입돼 예리한 슈팅으로 골대를 강타하며 부활을 예고했다.

울산은 21일 FC안양, 27일 대구FC와 충돌한다. 이번 청두전 결과는 향후 K리그1 순위 다툼에 있어 결정적인 영향을 끼칠 것으로 보인다.
김성원 기자

