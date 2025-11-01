야구 만화 또 찍는다! 오타니, 월드시리즈 7차전 선발 등판 [디애슬레틱]

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 또 하나의 만화 같은 시나리오를 준비하고 있다.
미국 스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 1일(한국시각) '다저스 내부 소스에 따르면 오타니가 월드시리즈 7차전에 선발 등판한다'고 보도했다.AP연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 또 하나의 만화 같은 시나리오를 준비하고 있다.

미국 스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 1일(한국시각) '다저스 내부 소스에 따르면 오타니가 월드시리즈 7차전에 선발 등판한다'고 보도했다.

다저스는 이날 캐나다 토론토 로저스센터에서 열린 2025 메이저리그 포스트시즌 토론토 블루제이스와 월드시리즈 6차전에 3대1로 승리했다. 시리즈 전적 3승 3패 균형을 맞췄다. 다저스는 결국 최종전으로 승부를 끌고 갔다.

7차전 선발투수가 초미의 관심사다. 토론토는 이미 맥스 슈어저가 선발 등판한다고 공식 발표했다. 다저스는 아직 공식 예고를 하지 않았다. 7차전 선발로 예정됐던 타일러 글래스노우가 6차전에 구원 등판하면서 계획이 수정됐기 때문이다.

데이비드 로버츠 다저스 감독은 6차전 승리 후 "모든 투수가 가능하다. 선발투수는 아직 결정되지 않았다"고 말을 아꼈다.

하지만 대부분 오타니가 유력하다고 예측하는 분위기다.


epa12489045 Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani (L) reacts after a pitch by Toronto Blue Jays pitcher Shane Bieber as Toronto Blue Jays catcher Alejandro Kirk (R) looks on during the fifth inning of the MLB World Series game four between the Toronto Blue Jays and the Los Angeles Dodgers in Los Angeles, California, USA, 28 October 2025. EPA/CAROLINE BREHMAN

Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani walks to the dugout after leaving the game against the Toronto Blue Jays during the seventh inning in Game 4 of baseball's World Series, Tuesday, Oct. 28, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Brynn Anderson)

Oct 28, 2025; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) pitches during the fifth inning against the Toronto Blue Jays during game four of the 2025 MLB World Series at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

MLB닷컴 또한 '오타니가 선발로 나설 것이라는 보도가 나오고 있다'고 전했다. 디애슬레틱은 구단 소식통의 말을 빌어 7차전 선발이 오타니라고 보도했다.

오타니는 올해 포스트시즌에서 여전히 투타겸업 활약 중이다. 투수로는 필라델피아 필리스와 디비전 시리즈, 밀워키 브루어스와 챔피언십 시리즈, 토론토와 월드시리즈에 한 차례씩 선발 등판했다. 디비전 시리즈와 챔피언십 시리즈에서는 모두 승리투수가 됐으나 월드시리즈 4차전서 6이닝 4실점 패전을 떠안았다. 타자로는 월드시리즈 6경기 3홈런 5타점 타율 3할1푼8리 OPS(출루율+장타율) 1.364를 기록 중이다.


디애슬레틱은 '야구계 당대 최고의 선수가 역사상 가장 큰 무대 마운드에 오른다. 이번 7차전은 월드시리즈 역사상 몇 안 되는 가장 중요한 경기가 될 것이다. 오타니와 같은 스타는 이전에는 볼 수 없었다. 그의 유니콘 같은 실력이 포스트시즌에서 드러났다. 이제 오타니가 한 세대 최고의 투수 중 한 명과 맞붙는 최종전에 던진다는 것은 당연하다'고 기대감을 고조시켰다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

