스포츠조선

[오피셜]'강원의 멀티플레이어' 이유현, K리그1 29라운드 '별중의 별'...K리그2 MVP는 충남아산의 데니손

기사입력 2025-09-16 11:27


[오피셜]'강원의 멀티플레이어' 이유현, K리그1 29라운드 '별중의 별…

[오피셜]'강원의 멀티플레이어' 이유현, K리그1 29라운드 '별중의 별…

[스포츠조선 박찬준 기자]'강원의 멀티 플레이어' 이유현이 '하나은행 K리그1 2025' 29라운드 MVP로 선정됐다.

이유현은 13일 강릉하이원아레나에서 열린 FC서울과의 경기에서 전반 39분 선제골을 기록했다. 그림 같은 발리슛으로 포문을 열었다. 이유현은 이후 많은 활동량을 바탕으로 공격 연계에서 핵심적인 역할을 수행했다. 강원은 이유현에 이어 김건희 이상헌이 연속골을 터뜨리며, 3대2 승리를 거뒀다. 5경기 무패를 달린 강원은 6위로 도약했다. 강원은 K리그1 29라운드 베스트 팀에도 선정됐다.

K리그1 29라운드 베스트11은 최전방에 헤이스(광주), 세징야(대구), 김건희(강원)가, 허리진에는 이유현을 포함, 유키치, 야고(이상 안양), 오후성(광주)이 이름을 올렸다. 수비진은 장성원, 카이오(이상 대구), 변준수(광주)가 꾸렸다. 골키퍼는 전북 송범근의 몫이었다. 베스트매치는 무려 6골이 터진 수원FC와 광주FC의 경기(4대2 광주 승)였다.


[오피셜]'강원의 멀티플레이어' 이유현, K리그1 29라운드 '별중의 별…

[오피셜]'강원의 멀티플레이어' 이유현, K리그1 29라운드 '별중의 별…
한편, K리그2 29라운드 최고의 선수는 충남아산 데니손이 차지했다. 데니손은 13일 이순신종합운동장에서 열린 부천FC와의 경기에서 1골-1도움을 올리며, 충남아산의 3대0 승리를 이끌었다. 베스트11은 데니손을 필두로 은고이, 최성진(이상 충남아산), 박호민(인천), 빌레로, 사비에르(이상 부산), 데메트리우스(화성), 사무엘, 베니시오, 양한빈(이상 선남), 박경록(김포)이 이름을 올렸다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 자택서 금품 훔친 30대, 징역 2년 억울했나…항소장 제출[SC이슈]

2.

김민교, 안타까운 가정사 고백 "병원장父, 사기로 스님돼...15년간 절연" ('4인용식탁') [SC리뷰]

3.

'5개월 딸맘' 손담비, 클럽 목격 제보에 "결혼 후 삶 봉인 당해" ('돌싱포맨')

4.

'1900억 부정거래 의혹' 방시혁, 14시간 조사 후 묵묵부답 귀가[SC이슈]

5.

‘언더피프틴’ 서혜진, 미성년 출연자에 피소…“동남아 활동 강요”

스포츠 많이본뉴스
1.

'케인 질투하겠다' 손흥민 찰칵 세리머니 따라한 부앙가, 꼭 안아준 SON…LA 손부듀오 케미 미쳤다

2.

'메시와 단 1점차' 손흥민 MLS 전체 2위, 뮐러-부스케츠보다 위…FC26 레이팅 발표

3.

韓 축구 최고의 소식, 2006년생 미친 유망주 탄생 '제2의 이강인 예고'..."시즌 최고 영입, 라리가 관심 폭발 예상"

4.

'1할타자' 2군행이 시즌 포기? → 김재환·정수빈 1군 제외, 어떻게 봐야할까

5.

'기회를 세 번이나 줬는데…' 충격적인 3회차 강등사태, 피츠버그에서 배지환의 미래는 없다

스포츠 많이본뉴스
1.

'케인 질투하겠다' 손흥민 찰칵 세리머니 따라한 부앙가, 꼭 안아준 SON…LA 손부듀오 케미 미쳤다

2.

'메시와 단 1점차' 손흥민 MLS 전체 2위, 뮐러-부스케츠보다 위…FC26 레이팅 발표

3.

韓 축구 최고의 소식, 2006년생 미친 유망주 탄생 '제2의 이강인 예고'..."시즌 최고 영입, 라리가 관심 폭발 예상"

4.

'1할타자' 2군행이 시즌 포기? → 김재환·정수빈 1군 제외, 어떻게 봐야할까

5.

'기회를 세 번이나 줬는데…' 충격적인 3회차 강등사태, 피츠버그에서 배지환의 미래는 없다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.