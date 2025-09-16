오늘의 수원을 만든 남자 김호 "나이 80 넘었는데, 이런 자리 얼떨떨하…

스포츠조선

오늘의 수원을 만든 남자 김호 "나이 80 넘었는데, 이런 자리 얼떨떨하다"[명예의 전당]

제 2회 K리그 명예의 전당 헌액식이 16일 서울 신문로 아산정책연구원에서 열렸다. 지도자 부문에 선정된 김호 감독이 수상 소감을 말하고 있다. 신문로=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.15/

제 2회 K리그 명예의 전당 헌액식이 16일 서울 신문로 아산정책연구원에서 열렸다. 지도자 부문에 선정된 김호 감독이 꽃다발을 받고 있다. 신문로=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.15/

[신문로=스포츠조선 박찬준 기자]"이런 시상식에 와서 얼떨떨하다."

김 호 전 수원 삼성 감독의 감격이었다. 한국프로축구연맹은 16일 서울 아산정책연구원에서 제2회 'K리그 명예의 전당' 헌액식을 개최했다. 'K리그 명예의전당'은 한국 프로축구의 역사와 전통을 기리고, K리그 발전에 기여한 인물들의 공헌을 널리 알리기 위해 2023년 신설됐다. 선수, 지도자, 공헌자 3개 부문으로 운영되며, 매 2년마다 헌액자를 선정한다.

이번 '제2회 K리그 명예의전당' 헌액자로는 선수 부문에 김주성, 김병지, 故유상철, 데얀, 지도자 부문에 김호 전 수원 삼성 감독, 공헌자 부문에 정몽준 대한축구협회 명예회장이 이름을 올렸다. 지난 2023년 초대 명예의전당에서는 최순호, 홍명보, 신태용, 이동국, 김정남 전 감독, 故박태준 포스코 명예회장이 헌액된 바 있다.

올해 헌액식에서는 새로운 헌액자들을 맞이하며 그들의 활약상과 업적을 기리는 다양한 프로그램이 마련됐다. 헌액자들과 특별한 인연이 있는 축구인들이 무대에 올라 헌액자들의 공헌을 소개하며 추천사를 낭독했다. 헌액자들의 과거 활약상을 담은 영상도 상영됐다.

헌액자에게는 그들이 K리그에 남긴 업적을 기록한 헌액증서와 함께 명예의전당 헌액을 상징하는 트로피가 수여됐다. 트로피에는 명예의전당의 상징물이 각인된 순금 메달이 박혀 있어 헌액의 의미를 더했다.

김 호 감독은 1988년부터 1990년까지 현대 호랑이, 1995년부터 2003년까지 수원 삼성, 2007년부터 2009년까지 대전시티즌의 감독으로서 K리그 통산(리그컵 포함) 208승 154무 181패를 기록했다. 김호 감독의 208승은 최강희 감독(229승)과 김정남 감독(210승)에 이어 다승 3위에 해당하는 기록이다. 김호 감독은 1995년 수원삼성의 초대 감독으로 부임하여 신생팀 수원을 리그 최강팀으로 이끌었다. 1998년과 1999년 K리그 2연패를 달성했고, 이어 2000~2001시즌과 2001~2002시즌 아시아 클럽 챔피언십(현 아시아챔피언스리그) 2연패, 2002년에는 FA컵(현 코리아컵) 우승을 이끌며 국내외 여러 대회들에서 정상에 올랐다. 김호 감독은 뛰어난 전술과 폭넓은 축구 시야를 바탕으로 수원삼성을 K리그 명문 구단으로 자리잡게 했으며, 수원 출신의 수많은 스타 선수들을 배출했다.

추천인으로 나선 리호승 한국여자축구연맹 전무이사는 "김호 감독이 수원에 재임하던 당시 구단직원으로 함께 했다. 창단 초기 불화실한 미래 속 감독님은 누구보다 담대하고 치밀하셨다. 새로운 팀을 만드는 과정 속 마치 큰 그림을 그리는 화가처럼 구단의 철학을 적립했다. 선수들의 능력을 끌어내셨다. 늘 먼저 경기장에 나오셨고, 끝난 후에도 선수 하나하나를 지도했다. 이겼을때는 선수 덕, 질때는 감독탓으로 하며 선수들의 마음을 가볍게 하셨다. 수원이 정상에 오르는 순간을 함께 지켜봤다. 창단 초기부터 뿌린 준비, 리더십, 헌신이 있었기에 가능한 일이었다. 김 감독님은 냉철한 전술가면서도 따뜻한 아버지였다. 선수단 뿐만 아니라 구단 직원에도 따뜻하게 해주셨다. 늘 중심을 잡아주셨다. 그런 시간이 있었기에 수원이 명문 구단으로 자리잡을 수 있었다. 수원을 명문 구단으로 K리그를 업그레이드 시킨 분"이라고 했다.

무대에 오른 김 감독은 "나이가 80이 넘었다. 그래도 시상식에 오니까 얼떨떨하다. 모두 건강하고 이런 날이 자주 있길 바란다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

