'와! 하늘이 돕는구나' PSG 이강인의 다친 발목, 그렇게 심각하진 않…

'와! 하늘이 돕는구나' PSG 이강인의 다친 발목, 그렇게 심각하진 않네. 곧바로 훈련 참가. UCL 출전 가능성 UP UP UP!
이강인은 지난 15일 오전 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 랑스와의 2025~2926시즌 프랑스 리그1 4라운드 홈경기 때 선발로 나왔다가 다쳤다. 루이스 엔리케 PSG감독은 이강인을 4-3-3 포메이션의 왼쪽 미드필더로 전격 기용했다.
이강인은 2-0으로 앞선 후반 10분에 기습적인 왼발 중거리 슈팅까지 보여줬다. 하지만 지나친 의욕이 오히려 독이 된 듯 하다. 중거리 슈팅 이후 강하게 내리 찍었던 오른쪽 디딤발 쪽에 탈이 생겼다. 발목에 과부하가 걸린 듯 이강인은 그대로 쓰러졌다.
심판의 경기 속개 지시에도 이강인은 좀처럼 움직이지 못했다. 결국 심판은 경기를 일시 중단하고, PSG 의료진을 호출했다. 이강인의 플레이는 여기까지였다. 이강인은 침통한 표정을 지은 채 세니 마율루와 교체돼 나갔다.
그러나 천운이 깃들었다. 검진 결과 그렇게 심각한 부상이 아니라는 판정이 나왔다. 레퀴프가 이강인의 훈련 참여소식을 전하는 순간, 이강인의 발목은 거의 다 나은 상태로 평가되는 상황이다.
이강인이 우려와 달리 발목 부상에서 빨리 회복한 점은 커리어의 큰 전환점이 될 수도 있다. 마침 PSG에서는 이강인의 경쟁상대들이 전부 다친 상태다. 뎀벨레와 두에 뿐만 아니라 흐비차 크바라츠헬리아도 다쳤다. 이강인이 몸상태를 빨리 회복한다면 경쟁자들을 제치고 여유있게 주전으로 나가 자신의 실력을 마음껏 펼칠 가능성이 생긴다. 여러모로 이강인에게는 '전화위복'이 된 상황이다. 과연 이강인이 챔피언스리그 첫판부터 출격해 자신의 실력을 알릴 수 있을 지 주목된다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com