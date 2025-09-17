"오나나 문제를 몰랐단 말이야?" 맨유가 답답한 '레전드'의 작심 비판 …

|
[스포츠조선 박찬준 기자]'레전드' 폴 스콜스가 '친정팀' 맨유를 향해 작심 비판에 나섰다.
맨유는 올 시즌 초반부터 내리막을 타고 있다. 맨유는 15일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 맨시티와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드에서 0대3으로 완패했다. 지난 라운드에서 번리를 3대2로 꺾고 살아나는 듯 했던 맨유는 맨시티전 완패로 또 다시 고개를 숙였다. EPL 4라운드에서 승점 4점(1승1무2패)은 1992~1993시즌 이후 33년 만의 최악 출발이다.
지난 시즌 15위에 머물며 최악의 시즌을 보냈던 맨유는 예상과 달리, 아모림 감독에 대한 신뢰를 보냈다. 아모림 감독은 지난 시즌 에릭 텐 하흐 감독의 후임으로 맨유 지휘봉을 잡았다. 하지만 기대에 미치지 못했다. 올 여름 맨유는 아모림 감독에 대한 전폭적인 지원에 나섰다. 벤야민 세슈코, 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모 등을 데려오는데 2억파운드 이상을 투자했다.
맨유는 대신 벨기에 출신의 세네 라멘스를 데려왔다. 하지만 맨유는 지난 맨시티전에서 알타이 바인드르를 출전시켰다. 스콜스는 "라멘스의 이적료는 1820만파운드다. 딱 그만한 선수라는거다"라며 "그가 정말 톱클래스 선수였다면 이적 직후 주전을 차지했을거다. 맨유의 골키퍼 상황은 심각하다"고 했다. 그는 마지막까지 "돈나룸마를 놓친건 큰 실수다. 그가 이적을 생각할때 파리로 찾아가 그가 원하는 모든걸 들어준다고하고 데려왔어야 한다"고 힘주어 말했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com