[현장라인업]"신태용 4860일 만의 아시아 무대" 위기의 울산, 말컹 공격 선봉…베스트 11 공개, 서정원 청두와 첫 대결

기사입력 2025-09-17 17:45


강원하이원아레나/ K리그1/ 강원FC vs 울산HDFC/ 울산 말컹 득점/ 골 세레머니/ 사진 김정수

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 제주SKFC/ 울산 루빅손, 조현택, 조현우, 말컹, 에릭, 이청용/ 승리 세레머니/ 사진 김정수

서울월드컵경기장/ K리그1/ FC서울 vs 울산HDFC/ 울산 신태용 감독/ 사진 정재훈

[스포츠조선 김성원 기자]울산 HD가 지난 시즌 16강 진출의 아쉬움을 뒤로하고 아시아 무대 첫 판에 나선다.

울산은 17일 오후 7시 문수축구경기장에서 서정원 감독이 지휘봉을 잡고 있는 청두 룽청(중국)과 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 1차전을 치른다. 울산은 2024시즌 K리그1 챔피언 자격으로 출격한다.

베스트11이 공개됐다. 신태용 감독은 로테이션 카드를 꺼내들었다. 3-5-2 포메이션에서 말컹과 백인우가 투톱에 위치한다. 미드필드에는 루빅손, 보야니치, 정우영, 이희균, 최석현이 늘어선다. 이재익, 트로야크, 서명관이 스리백 역할을 맡는다. 골문은 조현우가 지킨다. 지난 13일 포항 스틸러스와의 선발 라인업과 비교하면 트로야크와 조현우를 제외하고 9명이 바뀌었다.

지난 시즌과 마찬가지로 리그 스테이지에선 8개팀과 차례로 맞붙는다. 청두를 포함해 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티(호주), 산프로체 히로시마(일본)와 홈에서 4경기를 갖는다. 원정에서는 상하이 포트(중국), 비셀 고베(일본), 마치다 젤비아(일본), 상하이 선화(중국)와 격돌한다.

울산은 자난 시즌 리그 스테이지 관문을 통과하지 못했다. 이번 시즌에도 12개 팀 중 8위 안에 들어야 16강에 오른다.


포항스틸야드/ K리그1/ 포항스틸러스 vs 울산HDFC/ 울산 신태용 감독/ 사진 김재훈
울산은 현재 K리그에서 위기다. 신태용 감독이 소방수로 등장했지만 1승 후 4경기 연속 무승(1무3패)이다. 순위는 9위로 추락하며 승강 플레이오프(PO) 걱정이 현실로 다가오고 있다.

서정원 감독이 지휘하는 청두는 슈퍼리그에서 최근 7경기 연속 무패(6승1무)를 기록하며 1위를 질주하고 있다. 과거 광주FC에 몸담았던 브라질 출신 공격수 펠리페가 경계 대상이다. 리그 24경기에 출전해 12골로 리그 득점 랭킹 5위에 올라 있다. 그는 울산전에서 선발 출전한다.

신 감독은 성남 일화 사령탑 시절인 2010년 팀을 ACL 정상으로 이끌었다. 그는 4860일 만에 ACL 무대에 다시 선다. 신 감독의 마지막 경기는 성남 시절인 2012년 5월 29일 분요드코르(우즈베키스탄)와의 16강전이었다. 당시는 0대1로 패해 8강 진출이 좌절됐다.

13년 만에 울산 사령탑으로 ACLE에 도전장을 내민다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

