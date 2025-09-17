[현장라인업]"신태용 4860일 만의 아시아 무대" 위기의 울산, 말컹 …

|
|
|
[스포츠조선 김성원 기자]울산 HD가 지난 시즌 16강 진출의 아쉬움을 뒤로하고 아시아 무대 첫 판에 나선다.
지난 시즌과 마찬가지로 리그 스테이지에선 8개팀과 차례로 맞붙는다. 청두를 포함해 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티(호주), 산프로체 히로시마(일본)와 홈에서 4경기를 갖는다. 원정에서는 상하이 포트(중국), 비셀 고베(일본), 마치다 젤비아(일본), 상하이 선화(중국)와 격돌한다.
울산은 자난 시즌 리그 스테이지 관문을 통과하지 못했다. 이번 시즌에도 12개 팀 중 8위 안에 들어야 16강에 오른다.
|
서정원 감독이 지휘하는 청두는 슈퍼리그에서 최근 7경기 연속 무패(6승1무)를 기록하며 1위를 질주하고 있다. 과거 광주FC에 몸담았던 브라질 출신 공격수 펠리페가 경계 대상이다. 리그 24경기에 출전해 12골로 리그 득점 랭킹 5위에 올라 있다. 그는 울산전에서 선발 출전한다.
신 감독은 성남 일화 사령탑 시절인 2010년 팀을 ACL 정상으로 이끌었다. 그는 4860일 만에 ACL 무대에 다시 선다. 신 감독의 마지막 경기는 성남 시절인 2012년 5월 29일 분요드코르(우즈베키스탄)와의 16강전이었다. 당시는 0대1로 패해 8강 진출이 좌절됐다.
13년 만에 울산 사령탑으로 ACLE에 도전장을 내민다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com