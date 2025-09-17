[현장인터뷰]'극장 역전승' 신태용 감독 "'절친' 서정원, 베스트 넣자…

|
[울산=스포츠조선 김성원 기자]K리그의 '자존심' 울산 HD가 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서 천신만고 끝에 극장 역전승을 연출했다.
신 감독은 "오늘 우리 선수들이 고생했고, 축하한다는 말을 전한다. 수요일에도 불구하고 많은 팬들이 응원와 감사하다. 안좋은 분위기에서 ACLE 첫 경기를 치렀다. 힘든 분위기 속에서도 끝까지 포기하지 않은 것이 승리의 원동력이다. 청두의 서정원 감독에게 미안했지만 우리 선수들이 더 열심히 뛰어 좋은 결과가 있었다"고 밝혔다.
그는 "사실 개인적인 생각은 9월 A매치 휴식기가 일찍 왔으며 어땠을까 싶다. 너무 늦었다. 길지 않았지만 속초에서 선수들과 많은 교감을 했다. 선수들의 불편한 점을 이해하고, 훈련량을 늘리면서 좋아졌다"며 "K리그에서 스플릿까지 4경기밖에 남지 않았다는데 7~8경기 더 남았으며 좀더 좋은 퍼포먼스를 가져올 수 있었다. 포항전도 아쉬웠다. 오늘 경기에서 이기면서 훨씬 더 자신감 생기지 않았을까 싶다. 다가오는 경기도 기대해도 된다. 선수들 믿고 있기 때문에 할 수 있다는 생각이다"고 덧붙였다.
신 감독은 1승 후 4경기 연속 무승의 늪(1무3패)에 빠졌다. 5경기 만에 승리를 챙겼다.
울산=김성원 기자 newsme@sportschosun.com