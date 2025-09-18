스포츠조선

'안타깝다' 前 전북 공격수의 근황, 중국에서 등록명단 제외→79일만에 출전→실축→'무릎 꿇고 눈물'

기사입력 2025-09-18 07:22


'안타깝다' 前 전북 공격수의 근황, 중국에서 등록명단 제외→79일만에 …

'안타깝다' 前 전북 공격수의 근황, 중국에서 등록명단 제외→79일만에 …
사진제공=한국프로축구연맹

'안타깝다' 前 전북 공격수의 근황, 중국에서 등록명단 제외→79일만에 …
출처=구스타보 SNS 캡쳐

[스포츠조선 윤진만 기자]2020년부터 2023년까지 3년간 전북 현대에서 활약한 브라질 출신 공격수 구스타보(31·상하이 하이강)가 근 80일만에 출전한 경기에서 눈물을 왈칵 쏟았다.

중국 포털 '시나닷컴'은 17일, 구스타보가 중국 상하이의 SAIC 푸동 축구경기장에서 열린 비셀 고베(일본)와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 1차전 홈 경기 종료 휘슬이 울린 뒤 잔디 위에 홀로 무릎을 꿇고 눈물을 훔쳤다고 보도했다.

이 매체에 따르면, 구스타보는 지난 여름 이적시장을 통해 중국슈퍼리그(CSL) 등록 명단에서 제외돼 6월30일 펑시티와의 리그 경기 이후 79일만에 경기에 모습을 드러냈다. 케빈 무스카트 상하이 감독은 7월에 영입한 스페인 출신 미드필더 오스카 멜렌도를 등록하기 위해서 구스타보를 제외한 것으로 전해졌다. 울산 출신 스트라이커 레오나르도, 윙어 가브리엘지뉴 등이 외국인 선수로 등록됐다.

ACLE 명단에 포함된 구스타보는 경기 전 "오랫동안 공식전에 나서지 못한 건 사실이지만, 팀과 함께 훈련을 해왔다. 완벽하게 준비가 되어야만 기회를 잡을 수 있다고 생각한다"라고 말했다.


'안타깝다' 前 전북 공격수의 근황, 중국에서 등록명단 제외→79일만에 …
출처=구스타보 SNS 캡쳐
등번호 9번 유니폼을 입고 선발 출전한 구스타보는 의욕이 넘쳐흘렀다. 전반 26분, 페널티 박스 안까지 빠르게 침투해 낮은 오른발 슛을 시도했지만 골키퍼에 막혔다. 31분엔 영리한 오버헤드킥 패스로 장성룽의 헤더슛을 유도했으나, 장성룽의 슛도 무위에 그쳤다.

상하이는 전반 19분 에릭에게 선제실점한 후 두 차례 결정적인 찬스를 날렸다. 기회 뒤에 다시 위기가 찾아왔고, 전반 막바지 미야시로 다세이와 오사코 유야에게 연속골을 헌납하며 전반을 0-3으로 끌려간 채 마쳤다.

구스타보는 끝까지 경기장에 남아 골을 노렸지만, 여의치 않았고, 상하이는 홈에서 충격적인 0대3 참패를 당했다. 상하이의 패배로 중국슈퍼리그팀은 리그 스테이지 1차전에서 전원 패했다. 청두 룽청은 울산, 상하이 선화는 강원에 각각 1대2 스코어로 패했다.

모처럼 찾아온 기회를 날린 구스타보는 경기 후 눈물을 흘렸다. '시나닷컴'은 '자신을 증명할 절호의 기회를 놓친 것이 아쉬웠다'라고 적었다.


'안타깝다' 前 전북 공격수의 근황, 중국에서 등록명단 제외→79일만에 …
사진제공=한국프로축구연맹

브라질 명문 코린치안스 출신인 구스타보는 전북 입단 첫 해인 2020시즌 총 11골을 뽑으며 K리그1과 코리아컵 더블 우승에 기여했다. 전북에서 4년간 총 142경기를 뛰어 57골을 남겼다.

2024년 상하이 하이강에 입단한 구스타보는 첫해 CSL에서 20골을 뽑으며 팀의 우승을 도왔다. 시즌 도중 CSL 명단에서 제외되는 아픔을 겪었지만, 올 시즌에도 컵대회 포함 16경기에 출전해 10골 3도움을 기록 중이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 오하영 "'정글의 법칙', 소속사 대표 협박으로 출연…맨날 울었다"

2.

잘나갔던 자두, 돌연 잠적한 이유 "사기 피해로 심각한 우울증, 산소통 달고 쓰러져"

3.

선우용여, 안성재 셰프 '모수' 혹평 "2인 80만 원 생각하면 맛 없어" ('순풍선우용여')

4.

정원관 "NRG 故김환성, 사랑니 뽑고 돌연 사망..패혈증 3일만"

5.

정선희, 재혼 포기하고 5kg 감량 "자식에 노후 기대 못해, 혼자 잘 살아야"

스포츠 많이본뉴스
1.

"처음부터 오재원 이었다"…장내 술렁인 2순위 파격 행보, 한화의 선택은 확고했다

2.

이제 저지만 치면 돼! 1998년-2001년과는 질적으로 다른 4인조, 60홈런 기대감도 상승

3.

터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야, 제2의 안현민이다

4.

'아! 하늘이시여' 리버풀 버린 '희대의 배신자' 결국 고꾸라졌다…최대 6주 결장 예상→'복수 혈전' 못 뛴다

5.

"프로 지명받고 제일 후회하는 게" KIA 1R 루키의 통렬한 자기 반성, 후배들에게 당부했다

스포츠 많이본뉴스
1.

"처음부터 오재원 이었다"…장내 술렁인 2순위 파격 행보, 한화의 선택은 확고했다

2.

이제 저지만 치면 돼! 1998년-2001년과는 질적으로 다른 4인조, 60홈런 기대감도 상승

3.

터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야, 제2의 안현민이다

4.

'아! 하늘이시여' 리버풀 버린 '희대의 배신자' 결국 고꾸라졌다…최대 6주 결장 예상→'복수 혈전' 못 뛴다

5.

"프로 지명받고 제일 후회하는 게" KIA 1R 루키의 통렬한 자기 반성, 후배들에게 당부했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.