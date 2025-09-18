스포츠조선

터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야, 제2의 안현민이다

최종수정 2025-09-18 01:07

터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야…
2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 두산에 1라운드 지명된 마산용마고 김주오가 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/

[스포츠조선 김용 기자] 김주오가 누구야.

두산 베어스 팬들은 17일 열린 2026 KBO 신인드래프트를 지켜보며 어안이 벙벙했을 수 있다.

1라운드 전체 7순위 지명권을 가졌던 두산인데 김태룡 단장은 "마산용마고 김주오"를 호명했다.

일단 긴장했는지, 삼성을 마음에 두고 있었는지 단상에서 "두산 라이온즈"를 외쳐 모두의 관심을 끌어모으는 데는 대성공. 하지만 궁금증이 남을 수밖에 없었다.

다른 1라운드 지명 선수들은 드래프트를 앞두고 무수히 이름이 언급된 선수들. 순번의 차이가 있었을 뿐이지 다 1라운드에 뽑힐 선수들로 예상이 됐다. 하지만 김주오는 이름이 거의 언급되지 않은 선수였기에 두산 팬들 입장에서는 '왜 이 선수를 뽑은 거야'라고 의구심을 가질 수 있다. 더군다나 팔꿈치 피로 골절 여파가 있다고 하지만, 전체 1순위 후보로까지 언급됐던 경기항공고 투수 양우진을 건너뛴 선택이라 더욱 주목을 받았다.


터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야…
2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 두산에 1라운드 지명된 마산용마고 김주오에게 김태룡 단장이 유니폼을 입혀주고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/
두산이 선수 평가 결과를 쭉 놓고, 빠진 선수 제외하고 포지션 관계 없이 최우선 순위 선수를 선택했다면 김주오는 뽑히지 못했을 것이다. 이 말인 즉슨, 두산은 1라운드 다른 팀들이 크게 관심을 갖지 않은 김주오를 무조건 뽑을 생각을 하고 드래프트장에 들어왔다는 걸 의미한다.

물론 주판알을 튕겨볼 수는 있었을 것이다. 1라운드에 투수를 뽑고, 2라운드까지 남기를 기도해보자라고 말이다. 하지만 두산은 자체 평가로, 1라운드에 선택하지 않으면 자신들보다 앞 순위에 있는 팀이 2라운드에서 김주오를 데려갈 거라고 확신했고, 그 아쉬움을 가질 거라면 1라운드에서 과감히 뽑기로 최종 결론을 내렸다.

지명 이유는 명확하다. 투수보다 거포, 그리고 오른손 외야 자원이 필요하다는 판단에서였다. 2군에 내려간 베테랑 정수빈을 필두로, 현 시점 1군에 등록된 김민석, 케이브, 김인태, 홍성호, 조수행, 신예 천현재까지 모두 좌타자다. 홍성호라는 선수가 나타나 홈런 갈증을 잠시 풀어줬지만, 두산은 김재환, 양의지 외 잠실 담장을 넘길 만한 타격 능력을 갖춘 거포 자원이 없는 현실이다. 이들도 이제 30대 후반을 바라보고 있다. 중심타자 세대 교체가 필요하다.


터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야…
2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 두산에 1라운드 지명된 마산용마고 김주오가 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/

이 기준으로 선수를 찾으니 김주오가 최우선 순위였다. 고교 무대 기준이지만, 타격시 임팩트가 그 어떤 선수보다 강하다는 게 두산의 평가다. 그러니 장타가 나오고 타구 질이 좋다. 실제 김주오는 올해 고교 무대에서 32경기 타율 3할6푼, 6홈런, 31타점을 기록했다. 주말리그 전반기 경상권A 홈런, 타점왕이다. 딱 보기만 해도 힘이 넘치는 느낌이다. 여기에 발도 빠르다. 도루가 12개나 있다. 주루 플레이에도 문제가 없는 동시에 외야 수비에서도 큰 구멍을 낼 가능성이 적다. 고교 시절에는 중견수로 뛰었지만, 프로에서는 부담이 덜한 코너 외야로 가면 된다. 수비는 프로에서 전문적인 훈련을 받고, 하면 할수록 성장할 수 있다.


터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야…
2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 두산에 1라운드 지명된 마산용마고 김주오가 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/
그런데 전형적 거포 치고는 키가 1m81로 그렇게 크지 않다. 그런데 키 크다고 홈런 치는 건 아니다. 다른 선수에 비해 상체가 어마어마하게 두껍다. 그러니 타구에 힘이 잘 실릴 수밖에 없다.

이를 뒷받침하는 증거가 있다. 고교야구 전국대회가 열리는 목동구장에 타구 측정 시스템이 가동된 2022년 이후, 고교 선수 중 스윗스팟에 맞은 타구 중 최고 타구 속도를 기록했다. 무려 176.3km가 나왔다고 한다.

그렇다고 힘만 넘치는 게 아니다. 변화구 대처도 나쁘지 않고, 선구안도 훌륭하다는 게 두산의 자체 평가다.

일단 이렇게만 보면 같은 지역 출신 선배인 안현민(KT)을 떠올리게 한다. 안현민은 마산용마고 라이벌 마산고를 졸업하고 프로에 데뷔해, 올해 잠재력을 폭발시키며 엄청난 스타가 됐다. 김주오 스스로도 안현민을 롤모델로 삼고 있다. 그 전에는 메이저리그 슈퍼스타 마이크 트라웃(LA 에인절스)였다고 한다. 그래서 등번호도 27번이었다고. 흥미로운 건 안현민 역시 가장 좋아하는 메이저리그 선수가 트라웃이다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

케이윌 교통사고에 영정사진 그린 정형돈·장성규..."두고두고 죄송" 6년만 사과

2.

MC몽, '낄 때 껴라' 이다인 저격 2주만 근황 “3년 만에 7곡 완성”

3.

48세 최강희, 결국 식당서 뛰쳐나갔다 "이게 맞는 건지 창피해"

4.

수지X김선호 '현혹', 제주 촬영장 쓰레기 투기 결국 처벌 "과태료 부과"

5.

선예, 찰리 커크 추모 비난에 분노 "비극적 살인에 '잘 됐다'며 웃어야 하냐" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 삼성 라팍 폴대 쓰러졌다! 관중 없어서 천만다행.. 이걸 웃어야 하나 → 사상 초유의 취소 사유

2.

또 한 번 파격! 두산 2년 연속 야수 뽑았다…마산용마고 김주오 지명 [2026 신인드래프트]

3.

드디어 투수 나왔다…'4순위' 롯데, 동산고 신동건 지명 "1군에 보탬되겠다" [2026 신인드래프트]

4.

"내년에 큰 도움이 될 선수"…'제 2의 배찬승' 기대한다! 삼성 1R 지명, 서울고 투수 이호범

5.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 삼성 라팍 폴대 쓰러졌다! 관중 없어서 천만다행.. 이걸 웃어야 하나 → 사상 초유의 취소 사유

2.

또 한 번 파격! 두산 2년 연속 야수 뽑았다…마산용마고 김주오 지명 [2026 신인드래프트]

3.

드디어 투수 나왔다…'4순위' 롯데, 동산고 신동건 지명 "1군에 보탬되겠다" [2026 신인드래프트]

4.

"내년에 큰 도움이 될 선수"…'제 2의 배찬승' 기대한다! 삼성 1R 지명, 서울고 투수 이호범

5.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.