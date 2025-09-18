"처음부터 오재원 이었다"…장내 술렁인 2순위 파격 행보, 한화의 선택은…

|
[잠실=스포츠조선 이종서 기자] "앞에 누가 뽑혀도 오재원이었다."
올해 신인드래프트는 그 어느 슌보다 '예측 불가'라는 평가를 받았다. 2순위로 투수 양우진(경기항공고) 김민준(대구고) 내야수 신재인(유신고) 등이 거론됐다.
그래도 투수 지명이 유력하지 않을까라는 분석이 지배적이었지만, NC의 선택은 신재인이었다. 장내가 술렁일 정도로 다소 의외의 선택이었다. 임선남 NC 단은 "1,2라운드에서는 최고의 야수를 선발했다"라며 "신재인은 정확한 컨택과 강한 손목 힘을 기반으로 장타 생산 능력을 갖춘 우타 거포형 내야수"라고 설명했다.
|
|
한화는 이미 1라운드에서 오재원의 이름을 부를 생각을 하고 들어갔다. 한화 관계자는 "1순위 박준현은 확실한 가운데 2순위에 누가 뽑혀도 우리는 오재원을 뽑으려고 했다"고 설명했다. 'NC 오재원'만 아니면 된다는 뜻. 아울러 한화는 올 시즌 내내 중견수 포지션에 대한 갈증을 느껴왔다. 시즌 초·중반 몇몇 구단의 중견수 자원에 트레이드 논의를 한다는 이야기까지 나왔다.
동시에 한화는 최근 젊은 투수들이 확실하게 치고 나오면서 어느정도 세대교체 밑그림을 그려놓았다. 문동주와 김서현을 비롯해 조동욱 황준서 정우주 등 젊은 선수들이 1군에서 하나 둘씩 자리를 잡기 시작했다.
다만, 야수쪽에서는 조금 더 자원이 필요한 상황. 오재원은 '즉시 전력감'이라는 이야기가 나올 정도로 외야수로서 좋은 기량을 가지고 있다. 프로에서의 모습은 조금 더 지켜봐야 하지만, 일단 가지고 있는 능력이나 잠재력은 뛰어나다는 평가다.
오재원은 "사실 1라운드는 기대했지만, 3순위까지는 기대하지 못했다"라며 "이제 시작이니 지금보다 더 노력해서 팬들께서 원하는 그런 좋은 선수가 되도록 하겠다"고 각오를 밝혔다.
잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
|