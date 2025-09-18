"이 골을 위해 1년 넘게 기다렸다" 지옥에서 돌아온 '인간승리' 조규성…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]부활포를 터뜨리기까지 정확히 16개월5일(493일)이 걸렸다. 득점 후 '꽃미남 스트라이커' 조규성(미트윌란)은 온몸으로 득점에 대한 기쁨을 표출했다.
조규성은 8월에 공개된 대한축구협회(KFA)와 인터뷰 영상에서 "부상이 처음 발생한 건 아시안컵을 앞둔 2023년 12월이었다. '매니스커스'라고 하는 절제 수술을 받아야 하는 상황이었는데, 부상을 안고 6개월을 뛰고 나서 수술을 하기로 구단과 결정을 했다. 시즌 후에 절제 수술을 받았다"라고 회상했다.
덴마크 매체 '캄포'에 따르면, 원정팬 앞에서 포효한 조규성은 경기 후 인터뷰에서 "정말 환상적이었다. 그 골은 내가 오랫동안 머릿속으로 그렸던 그림 같았다. (복귀를 위해)열심히 노력했다"라고 감격적인 소감을 남겼다.
이어 "득점 직후 팬들이 함성을 지르고 환호하는 걸 보고 (그곳으로)달려가서 세리머니를 했다. 지금 내 감정을 말로 설명하기 어렵다. 1년 넘게 이걸 기다렸다"라고 했다.
미트윌란 라커룸은 그야말로 축제 분위기였다고 한다. 특히, 조규성이 동료, 스태프에게 큰 축하를 받았다. 조규성은 "마이크 툴버그 감독이 내게 다가와 승리와 골을 축하해줬다. 정말 감사했다"라고 말했다.
다만 조규성은 아직 90분 풀타임을 뛸 몸상태는 아닌 걸로 보인다. 이날 32분이 올 시즌 최다 출전 기록이다. 10월 국내에서 열리는 브라질, 파라과이와의 A매치 친선경기 명단에 뽑히기 위해선 90분을 뛸 체력이 뒷받침되어야 하는 건 당연하다. 대표팀에 복귀하기까지 시간이 걸릴 가능성이 커보이는 이유다.
전반을 0-0으로 마친 미트윌란은 후반 5분 주니오르 브루마도의 선제골로 기선을 제압했다. 격차를 벌리기 위해 조규성 등 공격 자원을 교체한 미트윌란은 후반 18분 발데마르 안드레아센, 후반 34분 조규성의 연속골로 완승을 거머쥐었다.
조규성의 동료인 '국대 센터백' 이한범은 스리백의 가운데 수비수로 90분 풀타임 뛰며 무실점 승리를 뒷받침했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com