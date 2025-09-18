'임영웅이 뜬다!' 대전하나, '상승세' 대구와 일전...임영웅 시축 및…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]'최하위' 대구FC를 상대하지만 방심은 없다. 대전하나시티즌이 승리를 통해 상위권 순위를 굳힐 생각이다.
콤파뇨에게 페널티킥으로 실점하면서 0대1로 끌려갔다. 에르난데스 등 공격 자원들을 대거 투입해 후반 막판 일방적 공세를 펼쳤는데 득점은 없었다. 결과는 패배였다. 황선홍 감독은 "패배는 실망스럽지만 해야 할 일을 하면서 개선해야 한다. 상대를 신경 쓰지 않고 이겨나갈 것"이라며 "다음 경기를 잘 준비해서 만회하겠다"고 말했다.
다음 상대는 대구다. 대구는 최하위를 계속 유지하고 있지만 최근 반등 흐름을 보이고 있다. 제주 SK와 2대2로 비긴 후 수원FC, 김천을 상대로 연승을 기록했다. 3경기 연속 멀티 득점으로 공격력이 살아났다. 세징야가 중심을 잡고 있는 상황에서 수비수 카이오가 연속 득점을 터트리고 박대훈 장성원이 힘을 더했다.
그동안 대전이 대구 상대로 강했다. 통산 전적에서 18승20무15패로 우위이고 최근 10경기를 돌아봐도 5승2무3패다. 올 시즌엔 2연승이었다. 주민규 최건주가 대구전 2경기에서 합작으로 2대1 승리를 견인한 바 있다. 전북전 패하긴 했지만 조직력이 나아졌고 에르난데스 등 부상자들도 돌아와 옵션이 늘어났다. 더 좋아진 모습으로 대구전에서 승리를 해 다시 홈 팬들을 기쁘게 할 생각이다.
특히 이번 홈경기는 하나금융그룹 광고 모델 가수 임영웅의 경기전 시축 및 하프타임 공연으로 K리그 명장면 연출이 기대되고 있으며, 경기장 내/외부에선 다양한 경품 이벤트와 풍성한 먹거리들이 축구 팬들을 기다리고 있다.
