"에밀신이나 돈나룸마 영입했어야지" 스콜스→슈마이켈 작심 비판 "솔직히 라멘스 못들어봤어"

[스포츠조선 박찬준 기자]"솔직히 라멘스 못들어봤어."

'또 다른 레전드' 피터 슈마이켈까지 나섰다. 맨유는 올 시즌 초반부터 내리막을 타고 있다. 맨유는 15일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 맨시티와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드에서 0대3으로 완패했다. 지난 라운드에서 번리를 3대2로 꺾고 살아나는 듯 했던 맨유는 맨시티전 완패로 또 다시 고개를 숙였다. EPL 4라운드에서 승점 4점(1승1무2패)은 1992~1993시즌 이후 33년 만의 최악 출발이다.

14위에 머물고 있는 맨유를 향해 강등 가능성까지 제기되고 있다. '옵타'는 참패 후 맨유가 강등될 확률이 10.95%에 달한다고 예측했다. 다음 시즌 유럽챔피언스리그 진출 확률(4.18%)보다 두 배 이상 높았다. 맨유는 이미 리그컵에서도 탈락했다. 맨유가 리그컵에서 4부리그 팀에 패한 것은 이번이 처음이다.

지난 시즌 15위에 머물며 최악의 시즌을 보냈던 맨유는 예상과 달리, 아모림 감독에 대한 신뢰를 보냈다. 아모림 감독은 지난 시즌 에릭 텐 하흐 감독의 후임으로 맨유 지휘봉을 잡았다. 하지만 기대에 미치지 못했다. 올 여름 맨유는 아모림 감독에 대한 전폭적인 지원에 나섰다. 벤야민 세슈코, 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모 등을 데려오는데 2억파운드 이상을 투자했다.


하지만 여전히 기대에 미치지 못하고 있다. 아모림 감독에 대한 경질설까지 나오고 있다. 맨유 레전드들은 특히 골키퍼 문제에 대해 맨유의 선택을 지적하고 나섰다. '레전드' 폴 스콜스는 실망스럽다는 반응을 보였다. 스콜스는 "그림즈비전까지 치르고 나서야 오나나가 문제라는 것을 깨달은거가 싶더라"며 "지안루이지 돈나룸마 같은 선수가 시장에 나왔다면 '무조건 질러야 한다, 돈나롬마를 3500~4000만파운드에 데려오면 10년 동안 골문은 문제 없다'라고 생각했어야 한다. 그런데 맨유가 관심조차 보이지 않았다는 것은 말도 안된다"고 답답해했다.

맨유는 대신 벨기에 출신의 세네 라멘스를 데려왔다. 하지만 맨유는 지난 맨시티전에서 알타이 바인드르를 출전시켰다. 스콜스는 "라멘스의 이적료는 1820만파운드다. 딱 그만한 선수라는거다"라며 "그가 정말 톱클래스 선수였다면 이적 직후 주전을 차지했을거다. 맨유의 골키퍼 상황은 심각하다"고 했다.

슈마이켈의 의견도 비슷했다. 그는 스카이벳과의 인터뷰에서 "우리는 에밀리아노 마르티네스나 돈나룸마를 영입했어야 한다"고 했다. 이어 "그들은 맨유가 딱 원하는 골키퍼였다. 높은 수준에서 증명된 선수들이고, 리더십도 갖췄다. 공격수들을 두번 생각하게 만드는 치명적인 존재감까지 갖췄다"고 안타까워했다.

슈마이켈은 마지막으로 "그가 온다는 소리를 듣기 전까지 솔직히 나는 그에 대해 들어본 적이 없다. 그의 기록은 놀랍지만, 벨기에의 앤트워프에서 세운 기록이다. 그런 기록은 리스크가 있다. 기록은 실수 후 어떻게 반응할지, 맨유의 압박을 어떻게 견딜지 보여주지 않는다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

