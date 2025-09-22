스포츠조선

휴~다행이다! '돌아온 괴물' 김민재, 다행히 경미한 부상→주말 브레멘전 출전 가능

기사입력 2025-09-22 07:51

[스포츠조선
박찬준
기자]바이에른
뮌헨과
김민재
모두
안도의
한숨을
내쉴만한
소식이다.


다행히
김민재의
부상이
경미한
것으로
보인다.
독일
매체는
일제히
김민재의
몸상태에
대해
전했다.
22일
독일
'TZ'는
'김민재가
단순
종아리
근육
경련으로
판명됐다.
심각한
부상은
아니다.
며칠간
훈련량
조절이
필요하지만
베르더
브레멘전
출전은
가능할
것'이라고
전했다.
'키커'
역시
'김민재가
훈련에
복귀할
있으며
바이에른은
안도의
한숨을
내쉴
있게
됐다'고
보도했다.
'아벤트차이퉁'도
'김민재가
경기
교체로
물러났지만
상황은
그렇게
나쁘지
않다.
뱅상
콤파니
감독과
구단
수뇌부는
그가
조만간
돌아올
것이라고
기대하고
있다'고
전했다.

김민재는
21일
독일
호펜하임의
프리제로
아레나에서
열린
호펜하임과의
2025~2026시즌
독일
분데스리가
4라운드
원정경기에
선발출전해
후반
24분
다요
우파메카노와
교체됐다.
팀이
2-0으로
앞선
상황에서
공중볼
경합
갑자기
잔디
위에
주저앉아
고통스러운
표정을
지어보이며
팬들의
우려를
자아냈다.
긴급
치료를
진행한
바이에른
의무팀은
이상
없다는
판단을
내렸다.
교체
벤치
앞에서
동료
레온
고레츠카와
짧은
대화를
나누며
손으로
왼쪽
종아리
부위를
어루만졌다.


border='0"
cellspacing='0"
cellpadding='0"
align='center'> width='700"
border='0"
cellspacing='1"
cellpadding='1"
bgcolor='#CCCCCC"
vspace='5"
hspace='10"
align='center'> > src='https://www.sportschosun.com/article/html/2025/09/22/2025092201001567400228443_w.jpg'
width='700"
/> align='left"
bgcolor='#ffffff"
class='caption'>로이터연합뉴스 async
막스
에베를
뮌헨
단장은
경기
인터뷰에서
"진단
결과가
아직
나오지
않았다.
지켜봐야
같다"고
밝혔다.
경기
직후
독일
현지
팬들
역시
"또다시
장기
부상인가"라며
불안감을
감추지
못했지만,
단순
경련이라는
결과가
나오자
"해리
케인의
해트트릭보다
중요한
소식은
김민재의
부상이
가볍다는
것"이라는
댓글이
달릴
정도였다.

정도로
좋았던
호펜하임전
경기력이었다.
이날은
김민재의
시즌
리그
선발출전
경기였다.
8월
라이프치히와의
리그
개막전(6대0
승)에서
교체로
출전한
김민재는
지난
아우크스부르크(3대2
승),
함부르크(5대0
승)전에선
결장했다.
콤파니
감독은
18일
첼시와의
유럽챔피언스리그
리그
페이즈
1차전에서
3대1로
승리한
불과
사흘만에
치르는
리그
일정임을
감안해
이날
일부
포지션에
로테이션을
돌렸고,
김민재가
요나탄
타의
센터백
파트너로
낙점을
받았다.

첼시전에서
하프타임에
타와
교체투입해
군더더기없는
무실점
수비로
3대1
대승을
뒷받침한
김민재는
호펜하임을
상대로도
'벽
모드'를
가동했다.
69분을
뛰며
볼터치
77회,
패스
성공률
94%(60개
성공),
공중볼
경합
성공
2회,
지상경합
성공
2회,
클리어링
5회,
슈팅
블록
2회,
인터셉트
1회,
태클
2회를
기록했다.

border='0"
cellspacing='0"
cellpadding='0"
align='center'> width='700"
border='0"
cellspacing='1"
cellpadding='1"
bgcolor='#CCCCCC"
vspace='5"
hspace='10"
align='center'> > src='https://www.sportschosun.com/article/html/2025/09/22/2025092201001567400228444_w.jpg'
width='700"
/> align='left"
bgcolor='#ffffff"
class='caption'>AFP연합뉴스 상대
패스길을
미리
차단하는가
하면,
몸을
날려
상대
슛을
막았다.
빠른
발로
수비
뒷공간을
커버했고,
특유의
정확한
롱패스를
뿌렸다.
전반
추가시간
3분,
골문
앞에서
무하메드
다마르의
발리슛을
골문
밖으로
걷어낸
동료
마누엘
노이어와
해리
케인
등이
일제히
김민재에게
다가와
찬사를
보낸
장면이
하이라이트였다.

69분을
뛰고도
'해트트릭'을
기록한
케인(9.6점·이하
소파스코어)
다음으로
높은
평점
8.2점을받았다.
선발출전한
바이에른
선수
7점
이상의
평점을
받은
김민재와
케인이
'유이'하다.
2024년
11월
파리
생제르맹과의
챔피언스리그
경기에서
결승골을
넣는
활약으로
평점
8.2점을
받은
최고
평점으로,
최근
김민재의
경기
감각이
얼마나
물이
올랐는지를
엿볼
있다.
9월
A매치
2연전에서
미국(2대0
승),
멕시코(2대2
무)전에서
'든든재'(든든한
김민재)로
호평을
받았다.

이같은
활약에
독일
팬들은
고무된
모습이었다.
소셜미디어
플랫폼
레딧에는
김민재와
관련된
게시글이
올라와
눈길을
끌었다.
'현역'
김민재와
독일
축구의
영원한
레전드로
꼽히는
'카이저'(황제)
프란츠
베켄바워의
합성사진이다.
베켄바워가
1970년대에
착용한
독일(서독)
국가대표팀
유니폼과
당시에
유행한
장발에
김민재의
얼굴을
합성했다.
절묘하게
조화를
이룬
사진은
'김민재
전투력과
축구력이
강해보인다'
등의
반응을
끌어냈다.

border='0"
cellspacing='0"
cellpadding='0"
align='center'> width='700"
border='0"
cellspacing='1"
cellpadding='1"
bgcolor='#CCCCCC"
vspace='5"
hspace='10"
align='center'> > src='https://www.sportschosun.com/article/html/2025/09/22/2025092201001567400228445.jpg'
width='700"
/> align='left"
bgcolor='#ffffff"
class='caption'>김민재와
프란츠
베켄바워
합성사진.
SNS


작성자는
'민켄바우어'
합성사진을
올리기에
앞서
김민재의
활약이
대단하다는
글을
남겼다.
단순한
재미보단
김민재의
활약을
함축적으로
표현하기
위해
합성이란
수단을
활용했을
가능성이
있다.


베켄바워는
설명이
필요없는
독일
축구
역사상
최고의
선수다.
1964년부터
1977년까지
13년간
바이에른
유니폼을
입고
분데스리가
4회,
유러피언컵(챔피언스리그
전신)
3회,
유러피언컵
위너스컵
1회,
DFB
포칼
4회
우승을
이끌었다.
당대
최고의
센터백으로
명성을
떨친
베켄바워는
1972년과
1976년
발롱도르를
수상했다.


독일
대표팀
사령탑으로
1990년
이탈리아월드컵
우승을
이끈
독일
축구
올타임
레전드는
2024년
1월,
향년
78세로
영면했다.
뮌헨은
베켄바워의
상징과도
같은
등번호
5번을
영구결번으로
지정하며
전설에
경의를
표했다.
베켄바워는
프로
초창기인
1966~1967시즌
짧게
나마
등번호
3번을
달았다.
3번은
현재
김민재의
등번호다.


경기는
바이에른의
완승이었다.
김민재의
수비를
앞세워
선제실점
위기를
넘긴
바이에른은
전반
44분
케인의
선제골로
전반을
1-0으로
앞설
있었다.
후반
3분
케인이
페널티킥으로
추가골을
넣어
2-0으로
리드한
상황에서
김민재의
교체가
이뤄졌다.
콤파니
감독은
김민재를
교체하기에
앞서
요주아
키미히,
미하엘
올리세,
세르주
나브리를
줄줄이
교체투입하며
부족한
에너지를
채워넣었다.

border='0"
cellspacing='0"
cellpadding='0"
align='center'> width='700"
border='0"
cellspacing='1"
cellpadding='1"
bgcolor='#CCCCCC"
vspace='5"
hspace='10"
align='center'> > src='https://www.sportschosun.com/article/html/2025/09/22/2025092201001567400228446_w.jpg'
width='700"
/> align='left"
bgcolor='#ffffff"
class='caption'><저작권자(c)
연합뉴스,
무단
전재-재배포,
AI
학습
활용
금지> 후반
32분,
케인이
페널티킥을
통한
해트트릭으로
경기에
쐐기를
박았다.
2023년
여름
바이에른에
입단한
케인은
개인
통산
분데스리가
9호
해트트릭을
뽑았다.
시즌
컵대회
포함
7경기에서
13골,
바이에른
유니폼을
입고
103경기에서
98골을
넣었다.
100골
고지까진
2골이
남았다.
역대
유럽
5대리그에서
단일클럽
최소경기
100골
기록은
레알
마드리드의
크리스티아누
호날두,
맨시티의
엘링
홀란(이상
105경기)이
공동으로
보유했다.
다음
브레멘전에서
멀티골을
넣으면
기록을
있다.


케인은
방송
진행자가
지어준
'해트트릭
케인'이라는
닉네임에
대해
"어릴
학창시절
별명이
해트트릭
케인이었다"라며
미소지었다.
케인은
경기
최우수선수로
뽑혔다.

바이에른은
후반
37분
블라디미르
쿠팔에게
만회골을
내줬지만,
추가시간
9분
나브리가
쐐기골을
뽑으며
4대1
대승을
따냈다.
바이에른은
개막
리그
4경기에서
리그
신기록인
18골을
뽑는
막강화력을
앞세워
4전
전승으로
선두를
질주하고
있다.

바이에른은
이미
알폰소
데이비스,
요시프
스타니시치,
이토
히로키
수비수들이
줄줄이
부상으로
전력에서
이탈한
상황에서
김민재의
부상이
경미한
것으로
판명되며,
리그
2연패를
향한
힘찬
질주를
이어갈
있게
됐다.

border='0"
cellspacing='0"
cellpadding='0"
align='center'> width='700"
border='0"
cellspacing='1"
cellpadding='1"
bgcolor='#CCCCCC"
vspace='5"
hspace='10"
align='center'> > src='https://www.sportschosun.com/article/html/2025/09/22/2025092201001567400228447_w.jpg'
width='700"
/> align='left"
bgcolor='#ffffff"
class='caption'><저작권자(c)
연합뉴스,
무단
전재-재배포,
AI
학습
활용
금지> 김민재는
27일
브레멘과의
리그
경기,
10월1일
파포스와의
챔피언스리그
리그
페이즈
2차전
원정경기에
나설
전망이다.
대표팀
역시
가슴을
쓸어내렸다.
홍명보호는
10월
국내에서
브라질(10일),
파라과이(14일)와
A매치
친선경기
2연전을
치르는데
스리백의
핵심
공격수인
김민재의
건재함은
힘이
전망이다.



박찬준
기자
vanbasten@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.