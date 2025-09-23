스플릿까지 단 세 걸음, 아무도 모른다…'시계 제로' 경계선 싸움 결과는

|
[스포츠조선 박상경 기자] 이제 스플릿까지는 단 세 걸음만 남았다. 그러나 경계선에선 여전히 '시계 제로'의 싸움이 펼쳐지고 있다.
팀당 30경기씩 치른 21일 현재 파이널 A, B의 윤곽은 조금씩 잡히고 있다. 선두 전북 현대(승점 66)는 일찌감치 파이널A행을 결정지은 걸 넘어 조기 우승에 도전 중이다. 2위 김천 상무(승점 49)와 3위 대전 하나시티즌(승점 48, 42득점), 4위 포항 스틸러스(승점 48, 37득점)도 파이널A 안정권으로 꼽히는 팀이다. 반면 최하위 대구FC(승점 22)는 파이널B행이 일찌감치 결정된 걸 넘어 이젠 K리그2 다이렉트 강등으로 향하고 있다. 제주 SK(승점 31, 11위)와 수원FC(승점 34, 10위)도 반등을 바라보기 쉬운 위치는 아니다.
|
파이널A 마지노선에 걸쳐 있는 광주는 안양-대구-울산을 차례로 만난다. 서울과 반대로 하위권 팀들과 맞대결이 이어진다는 건 자신감을 가질 만한 대목. 광주는 안양에 2연승, 대구에 1승1무로 앞서지만, 울산에는 1무1패로 열세였다. 광주와 승점차 없이 6위 자리를 다투고 있는 강원은 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서 로테이션을 가동하며 파이널A행에 무게를 두고 있다. 대전-안양-대구와 차례로 만나는 가운데 지난 두 경기에서 1무1패로 열세였던 대전과의 첫 맞대결에서 어떤 결과를 얻느냐가 향후 자리 싸움에 지대한 영향을 끼칠 것으로 전망된다.
|
초미의 관심사는 '디펜딩챔피언' 울산의 파이널A 진입 여부다. 신태용 감독 체제로 전환한 뒤 치른 첫 판인 지난달 9일 제주전에서 승리한 뒤 K리그1에서 5경기 연속 무승(2무3패) 중이다. 다만 최근 1주일 간 ACLE (청두 룽청전, 2대1 승) 포함 3경기에서 1승2무로 반등 조짐을 보이고 있다. 대구-김천-광주를 차례로 상대하는 가운데 극적 역전극을 만들어낼 수 있을지에 관심이 쏠린다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com