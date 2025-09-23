스포츠조선

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

최종수정 2025-09-23 06:49

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네..…
사진=토크 스포츠

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네..…
사진=LAFC

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘은 이번 여름에 손흥민 대체자를 구하지 못한 게 문제다.

영국 팀토크는 22일(한국시각) '토트넘이 브라이턴 원정에서 2대2 무승부를 거두며 보여준 끈질긴 반격은 토마스 프랭크 감독이 여전히 해결해야 할 여러 문제점을 드러냈다. 그중 하나는 1월 이적시장에서 반드시 보완해야 할 부분이다'며 토트넘이 보여주고 있는 심각한 문제 하나를 지적했다.

매체가 지적한 토트넘의 가장 큰 문제는 손흥민이 떠난 공백이었다. '가장 뚜렷한 문제는 왼쪽 윙이었다. 이날 윌슨 오도베르가 드물게 선발로 나서 나쁘지 않은 활약을 펼쳤지만, 과거 손흥민이 상대 수비를 무너뜨리며 가장 강력한 무기가 됐던 포지션에서 지금은 확실한 해결사가 부족하다. 손흥민이 비교적 수월한 메이저리그사커(MLS) 무대에서 해트트릭을 기록하는 동안, 토트넘은 여름 이적시장에서 보강했어야 할 그 공백을 여전히 메우지 못하고 있다'고 평가했다.


英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네..…
손흥민이 떠난 후 사비 시몬스를 영입하면서 시몬스에게 등번호 7번을 준 토트넘이지만 시몬스는 스타일 자체가 손흥민과는 전혀 다르다. 시몬스는 중앙 공격형 미드필더 자리에서 더 빛날 수 있는 선수다. 시몬스가 첫 2경기에서는 왼쪽 윙어로 나섰지만 브라이턴전에서 자신이 어떤 역할에서 더 좋은 선수인지를 증명했다. 시몬스는 중앙에서 최고였다.

경기 후 영국 최고의 매체인 디 애슬래틱 또한 '투입 후 단 5분 동안 시몬스가 만들어낸 기회와 슈팅 수는 그가 투입되지 않았던 경기 한 시간 동안 팀 동료들이 기록한 것보다 많았다. 브라이턴을 상대로 역전을 이끌기 어려워 보이던 순간, 시몬스는 중앙에서 공을 잡아 쿠두스를 넓은 측면으로 찾아냈다. 가나 대표 쿠두스의 크로스가 자책골로 연결되며 토트넘의 동점골이 나왔다. 시몬스는 이미 토트넘에서 스타로 성장할 이유를 충분히 보여주고 있다'며 시몬스는 손흥민을 대체할 왼쪽이 아닌 중앙에서 더 좋은 활약을 보여줬다고 조명했다.

팀토크 또한 '신입생 시몬스가 웨스트햄과 비야레알전에서는 왼쪽에서 뛰었지만, 브라이턴전 교체 투입 후 중앙에서 뛴 것에서 알 수 있듯 그의 최적 포지션은 중앙이며, 그곳에서 훨씬 더 위력을 발휘한다'고 주장했다. 이어 '경기 막판 18분을 남기고 오도베르를 대신해 들어간 브레넌 존슨은 전혀 영향력을 보여주지 못했다. 이는 지난 시즌 인상적인 기록에도 불구하고 종종 발생하는 문제이기도 하다'며 오도베르나 존슨도 손흥민의 공백을 가리지 못한다고 언급했다.


英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네..…
맨체스터 시티 윙어인 사비뉴 영입에 실패한 대가를 치르고 있는 토트넘이다. 결국 랑달 콜로 무아니를 임대로 이적시장 종료 직전 데려왔지만 콜로 무아니 역시 윙어보다는 스트라이커를 더 잘하는 선수다. 왼쪽에서의 영향력은 어색할 것이다.

이에 매체는 '이 문제 때문에 토트넘은 1월 이적시장에서 새로운 왼쪽 공격수를 반드시 영입할 것으로 보인다. 여름 이적시장에서 실패했던 맨시티의 사비뉴 영입을 위해 7000만파운드(약 1317억원) 이상의 제안을 준비하고 있다. 다만, 맨시티가 또다시 강경하게 나온다면, 아탈란타에서 입지가 좁아지고 있는 아데몰라 루크먼을 다시 노릴 가능성도 있다. 루크먼은 중앙과 왼쪽 모두에서 효과적인 플레이가 가능해 프랭크 감독에게 또 다른 공격 옵션을 제공할 수 있다. 어찌 됐든 토트넘은 손흥민의 공백을 메우고, 프랭크 감독의 주전 라인업에서 남은 마지막 큰 구멍을 채우기 위해 1월에 반드시 움직여야 한다'며 토트넘이 1월 이적시장에서 손흥민 공백을 채우기 위해 움직일 것이라고 전망했다.

