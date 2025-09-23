[공식발표]장외룡 감독, 충칭 퉁량룽 전격취임…3년만에 중국행→승격 도전

윤진만 기자
기사입력 2025-09-23 17:14
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
김혜수, 54세 맞나? 놀라운 '王'자 등근육 "배에 있어야 할 '王'자인데"
애프터스쿨 출신 베카, K팝 외모관리 시스템 저격 "지속불가능한 몸무게 좇아"[SC이슈]
손연재, ♥금융맨과 결혼 기념일도 호화스럽게…3600만원 명품 주얼리 자랑[SC이슈]
[SC이슈] 배우 홍성원, 공연 중 성차별 논란 발언 사과 “부적절한 표현 반성…언행 신중히 할 것”
코요태 빽가, 배꼽이 가슴에?...신체의 비밀 공개 "다리가 진짜 길다"
1000억이면 케인 토트넘 복귀 성사! 우선 협상권이 핵심…바르셀로나도 노린다→케인은 여전히 트로피 원해
'7경기 남았다' 초심으로 총력전 → 롯데 설상가상, 154㎞ 이민석마저 1군 제외…복잡해진 김태형 머릿속 [울산In&Out]
'선배들도 발끈' 네덜란드 21살짜리 악당DF, 일본인 듀오 '인종차별급' 괴롭힘 '논란'…꼬집고 때렸다
충북청주, 팬들과의 교감 확대… 지역 축제·행사 참여
손흥민 대체 종결! NEW 에이스 "소중하니 아껴 쓰세요"→'GOOD BYE' 존슨…"쏘니 혹사, 같은 실수 반복 안 돼"