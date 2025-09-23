스포츠조선

[공식발표]장외룡 감독, 충칭 퉁량룽 전격취임…3년만에 중국행→승격 도전

기사입력 2025-09-23 17:14


[공식발표]장외룡 감독, 충칭 퉁량룽 전격취임…3년만에 중국행→승격 도전

[공식발표]장외룡 감독, 충칭 퉁량룽 전격취임…3년만에 중국행→승격 도전

[스포츠조선 윤진만 기자]장외룡 전 대한축구협회 부회장(66)이 3년만에 중국 무대로 향했다.

중국 갑급리그(2부) 충칭 통량 드래곤즈는 23일 장외룡 감독의 선임을 발표했다. 구단은 공식채널을 통해 '충칭은 발전 계획에 따라 오늘 한국인 감독 장외룡을 선임했다. 장외룡 감독은 즉시 1군 감독으로 취임해 중국슈퍼리그 진출을 이끌 예정'이라고 밝혔다. 장 감독은 22일 살바도르 전 감독 퇴진 후 하루만에 지휘봉을 잡았다.

국가대표 수비수 출신 장 감독은 1999년 부산, 2005년 인천의 K리그 준우승을 이끌며 지도자로도 두각을 드러냈다. 2000년대 들어 한국과 일본 베르디 가와사키, 콘사도레 삿포로, 오미야 아르디자 등을 주로 맡았다.


[공식발표]장외룡 감독, 충칭 퉁량룽 전격취임…3년만에 중국행→승격 도전
이후 중국으로 활동 무대를 옮겨 다롄 아얼빈, 칭다오 중넝, 충칭 리판 등을 이끌었다. 2019년부터 2022년까지 충칭을 지휘한 장 감독은 2023년 대한축구협회 부회장으로 선임됐다.


2021년 새롭게 창설된 충칭은 갑급리그 23라운드 현재 승점 46으로 2위를 달리고 있다. 갑급리그는 1~2위팀이 슈퍼리그로 승격한다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김혜수, 54세 맞나? 놀라운 '王'자 등근육 "배에 있어야 할 '王'자인데"

2.

애프터스쿨 출신 베카, K팝 외모관리 시스템 저격 "지속불가능한 몸무게 좇아"[SC이슈]

3.

손연재, ♥금융맨과 결혼 기념일도 호화스럽게…3600만원 명품 주얼리 자랑[SC이슈]

4.

[SC이슈] 배우 홍성원, 공연 중 성차별 논란 발언 사과 “부적절한 표현 반성…언행 신중히 할 것”

5.

코요태 빽가, 배꼽이 가슴에?...신체의 비밀 공개 "다리가 진짜 길다"

스포츠 많이본뉴스
1.

1000억이면 케인 토트넘 복귀 성사! 우선 협상권이 핵심…바르셀로나도 노린다→케인은 여전히 트로피 원해

2.

'7경기 남았다' 초심으로 총력전 → 롯데 설상가상, 154㎞ 이민석마저 1군 제외…복잡해진 김태형 머릿속 [울산In&Out]

3.

'선배들도 발끈' 네덜란드 21살짜리 악당DF, 일본인 듀오 '인종차별급' 괴롭힘 '논란'…꼬집고 때렸다

4.

충북청주, 팬들과의 교감 확대… 지역 축제·행사 참여

5.

손흥민 대체 종결! NEW 에이스 "소중하니 아껴 쓰세요"→'GOOD BYE' 존슨…"쏘니 혹사, 같은 실수 반복 안 돼"

스포츠 많이본뉴스
1.

1000억이면 케인 토트넘 복귀 성사! 우선 협상권이 핵심…바르셀로나도 노린다→케인은 여전히 트로피 원해

2.

'7경기 남았다' 초심으로 총력전 → 롯데 설상가상, 154㎞ 이민석마저 1군 제외…복잡해진 김태형 머릿속 [울산In&Out]

3.

'선배들도 발끈' 네덜란드 21살짜리 악당DF, 일본인 듀오 '인종차별급' 괴롭힘 '논란'…꼬집고 때렸다

4.

충북청주, 팬들과의 교감 확대… 지역 축제·행사 참여

5.

손흥민 대체 종결! NEW 에이스 "소중하니 아껴 쓰세요"→'GOOD BYE' 존슨…"쏘니 혹사, 같은 실수 반복 안 돼"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.