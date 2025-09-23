외국인 쿼터-K리그1 팀 수 모두 확대에 '긍정적'...출전 선수 숫자-…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]외국인 쿼터나 K리그1 팀 수 모두 확대에 무게가 쏠리는 분위기였다.
보유 확대에 대해서는 긍정적인 반응이 많았다. 최순호 단장은 "글로벌 스탠다드에 맞게 가야한다. 다만 불균형에 따른 홈그로운 제도, 2군 리그 운영 등 시스템을 강화해야 한다"고, 홍재민 기자도 "좋은 경기라는 상품을 만든다는 기준에서 국적은 필요없다. 오히려 외국인 U-22 제도도 고민해볼만 하다"고 했다. 관건은 출전 선수 숫자였다. 구창용 대표와 김보경은 "선수들의 컨디션 등을 감안하면 출전수를 늘려야 한다". "국내 선수 경쟁력 유지를 감안해 출전수에 대해서는 고민해야 한다"고 상반된 의견을 전했다.
K리그1 적정 팀 수는 오랜 논쟁 중 하나였다. 2013년 14개 팀이었던 K리그1은 2014년부터 12개 팀을 유지해왔다. 승강제가 자리 잡으며, 각 팀들의 이해 관계에 따라 여러 주장이 오갔다. K리그2 숫자가 늘어나면서, K리그1 팀 수의 변화가 필요하다는 주장이 설득력을 얻었다. 특히 2026년부터 K리그2가 17개 팀 체제로 확대되고, 2027년부터 K3리그와 승강제가 시행되는만큼, 한국축구 최상위에 있는 K리그1 팀 수는 향후 리그 운영 방향을 위해서도 중요한 부분이었다.
반대의 소리도 있었다. 위원석 위원장은 "지금 보다 숫자가 줄어야 한다. 돈을 버는 구단, 리그를 만들기 위해서는 리그 구조를 바꿔야 한다. OTT 등 새로운 자본이 등장한만큼, 적은 숫자의 팀으로 꾸린 최상위 리그도 고민할 필요가 있다"고 했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com