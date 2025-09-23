"죄송합니다, 죄송합니다" 대국민 사과 모리야스 감독 폭탄 선언..."2…

스포츠조선

"죄송합니다, 죄송합니다" 대국민 사과 모리야스 감독 폭탄 선언..."2부 선수라도 월드컵 갈 수 있다"

기사입력 2025-09-24 00:34


스포츠조선DB

[스포츠조선 김대식 기자]모리야스 하지메 일본 감독이 9월 A매치에서 많은 걸 느낀 모양이다.

일본 매체 주니치는 23일 '일본 국가대표 모리야스 감독은 23일 FC도쿄&#8211;아비스타 후쿠오카전관람 후 취재에 응하며, 10월 열릴 국제 친선경기(10일 파라과이전, 14일 브라질전) 팀 구성과 관련해 9월 미국 원정 선수단에서 교체할 방침을 밝혔다'고 보도했다.

지난 9월 일본의 미국 원정은 심각했다. 주전으로 나선 멕시코전은 0대0 무승부, 1.7군으로 나선 미국전에서는 0대2로 패배했다. 1무 1패라는 성적도 문제였지만 내용도 좋지 못했다. 부상자가 많이 발생한 상황이라 새로운 선수들을 많이 실험해본 영향도 있지만 심각한 부진이었다. 일본 국민들도 아시아 최강이라고 자부하고 있는데 1골도 넣지 못할 것이라고는 예상하지 못했을 것이다.
스포츠조선DB
결국 모리야스 감독은 미국전을 마친 뒤에 국민들에게 사과했다. "현지에서 응원해주신 일본 팬들, 또 아침부터 일본에서 응원해주신 분들께 죄송한 경기였다고 생각한다. 죄송하다"며 고개를 숙였다.

2026년 북중미 월드컵에서 우승을 목표로 나서겠다고 야심차게 말하고 있는 일본이지만 최근 성적은 월드컵 우승을 외치기엔 너무 초라하다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹도 최근 들어 4계단이나 떨어지면서 월드컵을 앞두고 불안감이 커지고 있는 상황.

결국 모리야스 감독은 칼을 빼들기로 결정했다. 주니치와 만난 모리야스 감독은 "경험이 부족한 선수라도 월드컵 무대에서 가능성을 보여줄 수 있다고 느껴지는 선수라면 소집하고 싶다"고 말한 뒤, "미국 원정에서 활약한 선수도 있었고, 실력을 발휘하지 못한 선수도 있었다. 그 부분은 교체해 나가고 싶다"며 미국 원정에서 실망시킨 선수들을 과감하게 제외하겠다고 설명했다.

선수단 대폭 변화는 일본이기에 가능한 일이기도 하다. 다른 아시아 국가와 비교해 유럽에 진출한 선수들이 굉장히 많기 때문이다. 유럽 빅리그는 아니더라도 포르투갈, 네덜란드, 벨기에 등 유럽 중위권 리그에서 뛰는 선수들이 있어서 변화를 줘도 경쟁력 유지가 가능하다.
스포츠조선DB
그러나 모리야스 감독이 생각하고 있는 변화는 다른 차원이었다. 그는 "2부 리그에 있더라도 국제 무대에서 활약할 수 있다는 퍼포먼스를 보여준다면 대표팀 무대로 이어질 수 있다"며 유럽 2부 리그에서 뛰는 선수라도 월드컵에서 잘할 것 같은 선수를 뽑겠다는 폭탄 선언을 했다.

모리야스 감독이 2부 리그 선수를 발탁하면서 생길 수 있는 리스크를 짊어지겠다고 밝힌 것이다. 일본은 유럽 1부 리그에서 뛰는 선수들이 많아서 2부 선수는 거의 뽑지 않는다. 선수 발탁의 명분이 떨어지기 때문이다. 또한 2부 선수를 뽑았다가 그 선수가 좋은 활약을 보여주지 못하면 감독이 책임을 져야 한다. 2부 리거 발탁은 감독이 비판받기에 여러모로 불리한 점이 많다.
스포츠조선DB
모리야스 감독도 이를 모르지 않을텐데, 그런 리스크를 감수하겠다는 의지를 제대로 보여줬다. 월드컵이 얼마 남지 않았기 때문에 리스크를 높여서라도 월드컵에서 좋은 성적을 가져오겠다는 결정을 스스로 내린 것으로 보인다.

