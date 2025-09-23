'韓 레전드' 손흥민도 못 한 걸 해냈네! '中 역대급 재능'의 파급력,…

|
[스포츠조선 이현석 기자]왕위동의 파급력이 엄청나다. 중국 리그 규칙까지 바꿀 기세다.
중국의 소후닷컴은 23일(한국시각) '중국 축구가 이상한 정책을 도입할 수 없다'라고 보도했다.
|
중국 대표팀에서도 조금씩 활약하고 있다. 지난 3월 A매치에서 처음으로 중국 대표팀 데뷔에 성공한 그는 6월 A매치에서는 두 경기 모두 선발 출전하기도 했다. 특히 2026년 북중미 월드컵 아시아 3차예선 C조 10차전 경기에서는 바레인을 상대로 득점을 터트리며 A매치 데뷔골도 신고했다.
잠재력을 선보이며 유럽의 관심이 전해지기도 했다. 독일 분데스리가가 먼저 관심을 내비쳤다고 알려졌다. 묀헨글라트바흐에 이어 잉글랜드의 스톡포트 카운티 등이 언급되기도 했다. 다만 구체적인 협상 소식은 좀처럼 들려오지 않았다. 이런 상황에서 익명의 세리에A 구단의 관심과 제안은 왕위동의 해외 진출을 기대하는 중국 팬들에게는 희소식일 수밖에 없다.
|
다만 이 제도가 실제로 이뤄질지는 미지수다. 중국 내 선수 중 왕위동 외에 유럽 진출 가능성이 보이는 선수도 드문 상황에서 유럽 진출 장려 효과가 나올지도 미지수다. 더욱이 이번 정책이 무차별적인 중국 내 선수 방출로 이어질 수 있다는 우려도 있다. 단순히 유럽에 선수를 보내고자 하는 것 외에 목적은 중국 축구의 미래에 더 부정적일 수도 있다. 중국 최고 유망주가 뒤흔드는 중국 리그의 규칙이 어떻게 달라질지도 귀추가 주목된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com