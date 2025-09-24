리그 우승하려면 토트넘 와라! "손흥민 자리 여전히 공석...1월 영입 …

|
[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 또 노린다. 손흥민의 빈자리를 채울 공격수를 여름에 이어 다시 한번 겨울에도 영입 시도할 예정이다.
토트넘은 포기하지 않고, 기존 영입 후보에게 다시 접근할 예정이다. 주인공은 바로 사비뉴다. 홋스퍼HQ는 '토트넘이 리그 우승을 위해서는 최고 수준의 공격수가 한 ㅁ여 더 필요하다. 토트넘은 지난여름 손흥민의 대체자를 찾았지만, 그 자리는 여전히 공석이다. 이제 1월에 그 자리를 채울 수 있을지도 모른다. 사비뉴는 이제 맨체스터 시티가 그를 팔도록 더욱 압박할 명문이 있다. 맨시티는 그를 벤치에 앉히면서 이적 가능성을 더욱 키웠다. 토트넘도 영입에 협상력을 얻을 수 있다'고 설명했다.
겨울 이적시장에서는 가능성이 더 커질 수 있다. 사비뉴는 올 시즌 주전 경쟁에서 밀리며 리그 16분 출전에 그쳤다. 계속해서 기회를 받지 못한다면 토트넘을 비롯해 여러 구단으로의 이적 가능성을 검토할 가능성이 충분하다.
토트넘에는 여전히 허전한 손흥민의 빈자리, 1월에 그 자리를 대형 유망주 영입으로 채울 수 있다면 토트넘의 시즌 성과 또한 달라질 수 있다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com