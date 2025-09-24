스포츠조선

손흥민 7번 후계자, 한국 사랑 합격→"韓 웹툰, 내 인생 최고 애니메이션" 솔직 고백...SNS 프로필 등록

기사입력 2025-09-24 10:30


손흥민 7번 후계자, 한국 사랑 합격→"韓 웹툰, 내 인생 최고 애니메이…
사진=토트넘 SNS 캡처

손흥민 7번 후계자, 한국 사랑 합격→"韓 웹툰, 내 인생 최고 애니메이…
사진=토트넘

[스포츠조선 김대식 기자]사비 시몬스는 한국 유명 웹툰이자 애니매이션인 '나 혼자만 레벨업'의 찐팬이다.

토트넘은 23일(한국시각) 공식 SNS를 통해서 시몬스의 SNS 프로필에 대해서 인터뷰한 영상을 공개했다.

시몬스는 SNS 프로필이 본인 사진이 아니다. 한국 웹툰 원작인 애니메이션 '나 혼자만 레벨업'의 주인공인 성진우를 프로필 사진으로 등록했다. 네덜란드 국적으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단 토트넘에서 뛰고 있는 시몬스가 왜 한국 웹툰의 주인공을 프로필 사진으로 해놓은 것일까.

시몬스는 "저에게 나 혼자만 레벨업은 인생 애니메이션 중 하나다. 작가가 전하려는 캐릭터와 스토리가 정말로 감동적이다. 그래서 프로필로 설정했다"고 대답했다. 인터뷰가 공개된 후 시몬스는 프로필 사진을 성진우 캐릭터에서 토트넘 유니폼을 입고 있는 자신의 모습으로 변경했다.

시몬스의 귀여운 인터뷰가 공개된 후 한국 팬들의 반응도 뜨겁다. 팬들은 "쏘니 후계자가 뭘 좀 아는구나", "너무 귀엽다"는 댓글을 남겼다.
손흥민 7번 후계자, 한국 사랑 합격→"韓 웹툰, 내 인생 최고 애니메이…
사진=토트넘 SNS 캡처
시몬스는 이번 여름 이적시장에서 토트넘이 영입한 천재 플레이메이커다. 시몬스 영입 당시 토트넘은 시몬스에게 파격적인 계약 조건을 내걸었다. 무려 5+2년 계약으로 시몬스와 오랫동안 함께 하겠다는 의지를 드러냈다. 토트넘은 손흥민이 떠나면서 공백이 생긴, 동시에 에이스를 상징하는 등번호 7번을 시몬스에게 건넸다.

시몬스는 토트넘 7번의 무게감을 알고 있었다. 그는 "모두가 손흥민을 사랑하고, 나는 이 번호의 책임감을 알고 있다. 나는 그 책임감을 감당할 준비가 됐다. 이제 나만의 이야기를 쓸 것"이라고 인터뷰한 바 있다.

시몬스는 토트넘 데뷔전에서 공격 포인트를 기록하면서 빠르게 자신의 실력을 증명하고 있는 중이다. 등번호 7번을 부여받았지만 손흥민처럼 윙어 성향의 선수는 아니다. 좌우 측면을 소화할 수 있지만 좀 더 중앙에서 영향력을 발휘하는 스타일이다. 시몬스는 지난 브라이턴전에서 후반에 교체로 들어와 10번 역할로서 굉장히 좋은 경기력을 보여주면서 토트넘 팬들을 매료시켰다.


손흥민 7번 후계자, 한국 사랑 합격→"韓 웹툰, 내 인생 최고 애니메이…
사진=토트넘
이제 토트넘에서 3경기밖에 뛰지 않아 아직까지는 7번 후계자다운 모습이 없었지만 시몬스는 충분히 실력을 갖춘 선수다.


한편 나 혼자만 레벨업은 원래 유명 웹소설로 2018년 웹툰으로 공개되면서 한국에서 엄청난 인기를 끌게 됐다. 해외에서도 파격적인 성공을 거두면서 한국, 미국, 일본 공동 투자로 애니매이션으로 만들어졌다. 2024년에 공개된 나 혼자만 레벨업 애니메이션은 해외에서 더 폭발적인 반응을 이끌어냈다. 시몬스도 나 혼자만 레벨업을 보고 많은 감명을 얻어서 프로필 사진으로 등록한 것으로 보인다.


김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

3.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

조현아, '14년 절친' 수지 저격 "예쁜척 심해, 입만 열면 거짓말"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

5.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

5.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.