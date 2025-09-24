[인터뷰]상스를 정조준하는 '김기동의 왼발' 김진수, 서른셋에 맞이한 '…

|
|
[스포츠조선 윤진만 기자]오랜기간 대한민국 축구대표팀의 왼쪽 측면 수비를 책임졌던 베테랑 풀백 김진수(33·FC서울)가 제2의 전성기를 구가하고 있다.
선수라면 '타이틀'에 대한 욕심이 없을리 없다. 광주전을 마치고 만난 김진수는 도움상 도전에 관한 질문에 "지금 내가 6개인가, 7개인가? 지금 1위는 누구인가?"라고 되묻고는 "관심이 없다고 하면 거짓말이다. 하지만 안데르손도 많은 어시스트를 하고 있다. 내가 받으면 좋겠지만, 누가 됐든 서울 선수가 받았으면 좋겠다"라고 말했다.
김진수의 왼발은 들쑥날쑥한 행보로 힘겹게 6강 싸움 중인 서울에 단비와 같다. 서울은 8월 이후 김진수가 공격포인트를 올린 대구(2대2 무), 울산(3대2 승), 강원(2대3 패), 광주(3대0 승)전 4경기에서 승점 7(2승1무1패)을 땄다. 김기동 서울 감독은 강원전에서 결정적인 페널티킥 반칙을 범한 김진수에 대해 "강원전 때문인지 더 열심히 하려는 것 같다"라며 대견스러워했다. 김진수는 "팀에 해가 된 건 사실이다. 선수라면 누구나 다 실수를 하지만, 난 실수를 하지 말아야 되는 위치에 있는 선수다. 실수를 하지 않기 위해 매 경기 더 노력하는 중"이라고 말했다.
