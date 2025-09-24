"이유없이 얼굴 콕 찔러" 트러블메이커 비니시우스, 발롱도르 시상식 다음…

스포츠조선

"이유없이 얼굴 콕 찔러" 트러블메이커 비니시우스, 발롱도르 시상식 다음날 상대선수와 또 '충돌'…"우리 팀 무시해"

기사입력 2025-09-24 17:20


로이터연합뉴스

중계화면

AP연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]'발롱도르 16위' 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)가 발롱도르 시상식 다음날에 열린 경기에서 상대선수와 충돌했다. 'n번째' 논란이다.

비니시우스는 23일(한국시각) 스페인 발렌시아의 시우다드 데 발렌시아에서 열린 레반테와의 2025~2026시즌 스페인 프리메라리가 6라운드에서 레알이 2-1로 앞서가던 후반 19분쯤 레반테 센터백 우나이 엘게자발과 '충돌'했다.

현지 매체에 따르면, 킬리안 음바페(레알)에게 페널티킥 반칙을 범한 후 페널티 라인 밖에 서있던 엘게자발을 향해 비니시우스가 다가왔다. 비니시우스는 엘게자발의 얼굴을 손으로 쿡 찌르며 불필요한 신체 접촉을 감행했다. 엘게자발은 즉시 주심에게 항의했다. 근처에 있던 레반테 동료 카를로스 알바레스도 달려와 비니시우스의 행동을 나무라며 일촉즉발의 상황이 펼쳐졌다.

그러는 사이, 음바페가 침착하게 페널티킥으로 팀의 3번째 골을 넣었다.


중계화면
엘게자발은 분을 참지 못했다. 1대4로 완패한 경기를 마치고 인터뷰에서 나선 그는 무엇 때문에 두 선수가 다퉜는지에 대해 설명하지 않았지만, 비니시우스가 레반테를 무시하는 행동을 했다고 목소리를 높였다.

스페인 일간 '마르카'에 따르면, 엘게자발은 "불에 기름을 붓고 싶지 않지만, 우리뿐 아니라 팬, 우리가 대표하는 레반테까지 무시당했다. 우리도 사람이고, 더 이상 그러면 안 된다고 말해야 한다. 비니시우스가 엄청난 선수란 걸 알지만, 내가 한 명의 인간으로서 감당하기 어려운 상황이 있다. 그게 전부다. 난 우리 팀을 지키고 싶다"라고 말했다.

2025년 발롱도르 시상식에서 16위를 차지한 비니시우스는 논란과 별개로 이날 최고의 퍼포먼스를 펼쳤다. 왼쪽 공격수로 선발출전한 그는 전반 28분 감각적인 오른발 아웃프런트 슛으로 선제골을 갈랐다. 레알 동료였던 루카 모드리치(AC밀란)의 전매특허 슛을 제대로 모방했다.


AP연합뉴스
비니시우스는 38분에는 프란코 마스탄투오노의 추가골을 어시스트했다. 비니시우스의 1골 1도움 활약으로 전반을 2-0으로 리드한 레알은 후반 9분 에타 에용에게 만회골을 내줬지만, 후반 19분과 21분 음바페의 연속골로 3골차 대승을 따냈다.


'발롱도르 7위' 음바페는 개막 후 컵대회 포함 7경기에서 9골을 기록하는 역대급 득점력을 선보였다.

올 시즌 사비 알론소 감독 체제로 돌입한 레알은 라리가 6전 전승(승점 18)을 거두며 단독 선두를 질주하고 있다. 알론소 감독은 경기 후 라리가에서 3골 3도움을 기록 중인 비니시우스가 승리에 결정적인 역할을 했다고 극찬을 아끼지 않았다.

한편, 이번 논란은 발롱도르 시상식이 열린 23일 다음날에 열렸다. 지난해 발롱도르 수상을 놓치고 시상식을 보이콧했던 비니시우스와 레알 관계자 및 선수들은 이번 시상식에도 참석하지 않았다. 비니시우스는 우스만 뎀벨레(파리생제르맹)의 수상이 확정된 직후 개인 인스타그램에 유유자적하게 사우나를 하는 사진과 함께 "하찮은 래퍼들은 다 쓰러뜨렸다"라는 내용의 가사가 담긴 미국 힙합 음악을 공유했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com


EPA연합뉴스

