"이유없이 얼굴 콕 찔러" 트러블메이커 비니시우스, 발롱도르 시상식 다음…

[스포츠조선 윤진만 기자]'발롱도르 16위' 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)가 발롱도르 시상식 다음날에 열린 경기에서 상대선수와 충돌했다. 'n번째' 논란이다.
그러는 사이, 음바페가 침착하게 페널티킥으로 팀의 3번째 골을 넣었다.
2025년 발롱도르 시상식에서 16위를 차지한 비니시우스는 논란과 별개로 이날 최고의 퍼포먼스를 펼쳤다. 왼쪽 공격수로 선발출전한 그는 전반 28분 감각적인 오른발 아웃프런트 슛으로 선제골을 갈랐다. 레알 동료였던 루카 모드리치(AC밀란)의 전매특허 슛을 제대로 모방했다.
'발롱도르 7위' 음바페는 개막 후 컵대회 포함 7경기에서 9골을 기록하는 역대급 득점력을 선보였다.
올 시즌 사비 알론소 감독 체제로 돌입한 레알은 라리가 6전 전승(승점 18)을 거두며 단독 선두를 질주하고 있다. 알론소 감독은 경기 후 라리가에서 3골 3도움을 기록 중인 비니시우스가 승리에 결정적인 역할을 했다고 극찬을 아끼지 않았다.
한편, 이번 논란은 발롱도르 시상식이 열린 23일 다음날에 열렸다. 지난해 발롱도르 수상을 놓치고 시상식을 보이콧했던 비니시우스와 레알 관계자 및 선수들은 이번 시상식에도 참석하지 않았다. 비니시우스는 우스만 뎀벨레(파리생제르맹)의 수상이 확정된 직후 개인 인스타그램에 유유자적하게 사우나를 하는 사진과 함께 "하찮은 래퍼들은 다 쓰러뜨렸다"라는 내용의 가사가 담긴 미국 힙합 음악을 공유했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
