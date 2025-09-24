[오피셜] "살라한테 뭐 받았어?" SON 득점왕 미친 듯이 막아내던 G…

|
[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 프리미어리그(EPL) 득점왕을 막아내기 위해 고군분투해 화제가 됐던 팀 크룰 골키퍼가 은퇴를 선언했다.
이어 크룰은 "20년이라는 믿기 힘든 시간 동안 프로 축구 선수로서 장갑을 벗으며, 제 여정을 되돌아보고자 한다. 17살 소년으로 뉴캐슬 유나이티드에 합류했던 순간부터, 국제무대에서 네덜란드를 대표하기까지. 어린 시절 품었던 꿈을 매 경기, 매 훈련, 그리고 수많은 롤러코스터 같은 순간을 통해 진정으로 살아왔고, 그 모든 경험이 지금의 저를 만들었다"며 20년 커리어를 돌아봤다.
크룰은 뉴캐슬에서 성장한 뒤에 임대를 통해서 1군 주전 자격을 증명했다. 2010~2011시즌부터 본격적으로 뉴캐슬 주전으로 도약한 크룰이다. 종종 큰 실수는 있었지만 놀라운 반사신경과 페널티킥 선방 능력으로 뉴캐슬의 골문을 탄탄히 지켰다. 뉴캐슬 주전으로 도약한 덕에 네덜란드 국가대표팀에도 선발된 크룰이다. 주전이 아닌 2순위 골키퍼였다.
하지만 경기 내내 크룰 골키퍼가 엄청난 선방을 보여주면서 손흥민의 득점왕 등극을 가로막았다. 이때 토트넘 동료였던 에릭 다이어가 "살라한테 뭐 받았어?"라고 농담할 정도였다. 그래도 손흥민을 득점왕으로 만들겠다는 동료들의 집념과 손흥민의 집중력이 더해져 2골을 몰아쳤고, 손흥민은 살라와 함께 EPL 득점왕에 오르면서 아시아 최초의 역사를 쓸 수 있었다.
