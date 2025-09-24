'이게 웬 떡이야! 어서오시고~' 갑자기 터진 케인의 EPL 복귀설에 흐…

|
[스포츠조선 이원만 기자] "최고의 선수 아닌가. 온다고 하면 언제든 환영이다."
영국 매체 데일리메일은 24일(이하 한국시각) '프랭크 감독은 케인이 만약 토트넘으로 돌아온다면 엄청나게 환영한다는 메시지를 전했다'고 보도했다. 최근 EPL에서는 '케인의 복귀가능성'이 큰 화제로 떠올랐다. 케인이 2023년 여름 토트넘을 떠나 뮌헨과 계약할 때 삽입한 바이아웃 조항의 내용이 공개됐기 때문이다.
그리고 지난 여름 과감해 미국 메이저리그 사커(MLS) LA FC로 이적했다. 이적 이후 손흥민은 단숨에 MLS를 지배하는 최고의 스타 플레이어로 우뚝 섰다.
반면 최대의 소망이었던 '메이저대회 우승'을 달성한 케인은 이제 다시 EPL 복귀를 원하고 있다. 이 또한 '기록'에 대한 욕심 때문이다. 케인은 EPL 역대 최다득점 기록 경신을 앞두고 있다. 현재 213골로 역대 통산 2위다. 1위는 앨런 시어러가 기록한 260골이다. 케인은 48골을 추가하면 시어러를 제치고 역대 EPL 최다득점자가 될 수 있다.
토트넘은 케인이 EPL복귀를 추진할 경우 우선 협상권을 갖고 있다. 2023년 뮌헨으로 보낼 때 계약서에 포함시켰다. 프랭크 감독은 이 점에 기대를 걸고 있다.
프랭크 감독은 이날 2025~2026 카라바오컵 3라운드(32강) 홈경기를 앞두고 가진 공식 기자회견에서 "나를 포함한 많은 토트넘 팬들이 케인의 복귀를 기대하고 있다. 최고의 선수다"라며 "본인이 어떻게 생각하는 지는 모르겠지만, 만약 돌아오고 싶어한다면 언제든 기꺼이 환영할 것"이라며 은근히 토트넘으로 돌아오라는 메시지를 보냈다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com