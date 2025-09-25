"우리 손흥민 득점왕 도와주자" 콘테의 특급 명령..."쏘니 득점왕 만들…

"우리 손흥민 득점왕 도와주자" 콘테의 특급 명령..."쏘니 득점왕 만들어줄게" 모우라의 간절한 외침

[스포츠조선 김대식 기자]아시아 최초의 역사는 손흥민 혼자서 쓴 게 아니었다.

손흥민은 23일 하나은행 공식 유튜브 채널에 출연해 국민MC 강호동과 커리어를 돌아보는 인터뷰 시간을 가졌다. 토트넘에서의 득점왕, 우승에 국가대표로서의 월드컵 등 여러 주제가 나왔다.

제일 흥미로웠던 뒷이야기 중 하나는 손흥민의 역사적인 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕의 날이었다. 2021~2022시즌 EPL 최종전을 앞두고 손흥민은 모하메드 살라보다 1골 뒤진 득점 2위를 달리고 있었다. 최종전 상대인 노리치 시티가 강등이 확정된 상태였기 때문에 손흥민이 충분히 득점왕을 수상할 기회가 있었다.

손흥민도 득점왕에 욕심이 났다고 고백했다. 그는 "그날 아주 가관이었다. 경기날이 왔는데 너무 신났고, 들떴다. 그러면 안됐다. 제가 1골을 뒤지고 있었다"고 털어놨다.

손흥민이 득점왕이 되는 건 토트넘 모두의 소망이었다. 손흥민은 "하프타임 때 (안토니오 콘테) 감독님이 라커룸에서 딱 그 이야기를 하셨다. 우리한테는 이제 2가지 목표가 있다. 이번 경기에서 승리하고 잘 마무리하고, 손흥민 득점왕하는 걸 우리가 도와줘야 한다고 감독님이 이야기해주셨다. 너무 감사했다"고 고백했다.
콘테 감독의 지시에 토트넘 선수들이 손흥민은 더 적극적으로 도와주기 시작했다. 이미 데얀 쿨루셉스키와 해리 케인의 득점으로 토트넘이 2대0으로 앞서던 상황이라 손흥민을 충분히 밀어줄 만한 환경이 마련됐다. 하지만 이날 전반전부터 유독 손흥민의 득점이 터지지 않았다. 손흥민도 실수가 있었고, 노리치 골키퍼인 팀 크룰의 선방쇼가 이어졌다.

손흥민은 노리치와의 후반전을 회상하며 "애들이 눈빛이 변했다. 도와주려고 패스도 주고 하는데, 안됐다. 골대 바로 앞에서 무릎 맞고 골대 밖으로 나가고. 그때 제가 마음을 딱 내려놨다. '오늘 안되는 날이구나. 그냥 경기 잘 마무리하자'고 생각했다"며 득점왕에 대한 마음을 조금씩 내려놓았다고 밝혔다.
그런데 욕심을 내려놓자 기회가 찾아왔다. 손흥민은 "그 생각하자마자 1분 뒤에 첫 번째 골을 넣었다. 도움을 준 친구가 루카스 모우라인데 그때 저는 잘 안되니까 혼자 씩씩거리고 있었다. 그때 모우라가 오더니 '쏘니(Sonny) 득점왕 만들어줄게' 딱 이 소리를 하더라. 그 친구가 말도 안되는 패스로 딱 줘서 골이 나왔다"며 모우라가 첫 골을 도와준 상황을 설명했다.

손흥민이 1골을 넣었지만 살라도 1골을 넣어 추가골이 필요했다. 극적인 멀티골도 토트넘 선수들이 도와줬다. 손흥민은 "마지막 골은 프리킥에서 나왔는데, 원래는 제가 전담 키커다. 아무 생각 없이 프리킥하러 갔다. 선수들이 달려오더니 '뭐하냐고 들어가라고' 그랬다. 몸이 자연적으로 볼이 떨어지는 쪽으로 미리 가 있었다. 공을 잡고 터치하고, 앞에 사람이 없었고, 운동장이 조용해지고 탁 찼는데 골망에 사라락하는 소리가 귀에 들렸다. 그리고 관중 소리가 들렸다. 그 감정은 아직도 못 잊는다"며 아시아 최초의 EPL 득점왕이 탄생한 순간을 다시 추억했다.


