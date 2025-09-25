'추신수♥' 하원미, 아들에 19금 고백 "난 혼전순결 NO, 집 엄해도 할거 다해"

기사입력 2025-09-25 10:21


'추신수♥' 하원미, 아들에 19금 고백 "난 혼전순결 NO, 집 엄해도…

[스포츠조선 이게은기자] 인플루언서 하원미가 20세 큰 아들 무빈 군과 성에 대해 쿨하게 대화했다.

24일 '하원미' 채널에는 '추신수 몰래 아들 따라 이태원 클럽 다녀왔습니다'라는 영상이 게재됐다.

하원미는 무빈 군이 여자친구를 사귀면 연락이 뚝 끊긴다면서 "솔로일 때는 하루에도 5번 넘게 영상통화를 거는데, 여자친구를 사귀면 올인하는 스타일"이라고 말했다. 이어 스킨십에 대한 이야기가 나오자 하원미는 "남편과 나는 이런 것에 대해 체면을 차리고 부끄러워하면, 애들이 더 음지로 간다고 생각한다. 뭐가 잘못된 행동인지 오픈해서 말해야 아이들을 건강하게 키울 수 있다고 생각한다"라고 짚었다. 또 "엄마, 아빠가 결혼하지 않은 상태에서 무빈이가 태어났다. 우리 무빈이는 웁스 베이비다. 우리는 다 오픈을 해버렸다"라며 혼전임신을 쿨하게 밝혔다.


'추신수♥' 하원미, 아들에 19금 고백 "난 혼전순결 NO, 집 엄해도…
제작진이 "언니는 혼전순결이 아니겠네요?"라고 묻자 하원미는 "우리 자체가 혼전순결이 아니다. 웁스 베이비인데 무슨 혼전순결인가. 저는 부모님이 엄했는데도 할 거 다 했다. 9시가 통금이었는데 그 전에 할 거 다 했다"라고 이야기했다.

한편 하원미는 2004년 전 야구선수 추신수와 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'62세' 김일우, '열애 9개월만' ♥박선영에 프러포즈했다 "결혼해줄래?" ('신랑수업')

2.

이동국, 자식농사 대박났다…子 시안, '아빠빽' 없이 美 명문 LA 갤럭시 유스팀 합격[SC이슈]

3.

'35세' 임수향, 급성 간염…'배우 실제 열애' 폭탄 고백 후 쓰러졌다

4.

'주가조작 구속' 견미리 남편, 사위 이승기에 손절당했지만…1억 내고 보석 석방[종합]

5.

소녀시대, 18년만 '태연→효연' 메인보컬 바뀌나…티파니 '황당'[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

'62세' 김일우, '열애 9개월만' ♥박선영에 프러포즈했다 "결혼해줄래?" ('신랑수업')

2.

이동국, 자식농사 대박났다…子 시안, '아빠빽' 없이 美 명문 LA 갤럭시 유스팀 합격[SC이슈]

3.

'35세' 임수향, 급성 간염…'배우 실제 열애' 폭탄 고백 후 쓰러졌다

4.

'주가조작 구속' 견미리 남편, 사위 이승기에 손절당했지만…1억 내고 보석 석방[종합]

5.

소녀시대, 18년만 '태연→효연' 메인보컬 바뀌나…티파니 '황당'[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

伊 전설·LA 선배, 손흥민 해피 바이러스에 벌써 반했다…"세리머니 봐봐! 동료들 행복 느껴져"

2.

"단 1명이 팀을 이렇게 바꾸다니" 손흥민, LA '문화 혁명'→부앙가 조합, 메시 추월…MLS도 인정, '레알' 우승 후보 급부상

3.

'월드 클래스' LAFC 구단주, 손흥민 폭풍 사랑 외쳤다, 파격 우승 선언..."SON 때문에 달라졌다"

4.

'한화 팬들 웃겠다' 볼넷-볼넷-볼넷-볼넷-사구-볼넷-사구, 2사 후 믿을 수 없는 밀어내기 6실점[창원현장]

5.

[속보]'한박자 쉬고, 다시 시작' 전날 11경기 연속안타 무산된 애틀랜타 김하성, 실망 딛고 첫 타석부터 안타 재개. 팀은 11연승 실패

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.