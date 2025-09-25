이런 선수가 어떻게 손흥민 후계자? 헛발질, 헛발질...레비+포스테코글루 합작한 최악 영입생

[스포츠조선 김대식 기자]마티스 텔은 손흥민의 후계자가 될 재목이 아닌 것으로 보인다.

토트넘은 25일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 돈캐스터 로버스(3불그)와의 2025~2026시즌 카라바오컵 3라운드에서 3대0으로 승리했다. 4라운드에 진출한 토트넘은 뉴캐슬 유나이티드와 만나게 됐다.

토마스 프랭크 감독은 그동안 기회를 많이 받지 못했던 선수들은 위주로 선발 명단을 구성했다. 최전방 스트라이커 자리에 위치한 선수는 텔이었다. 유럽챔피언스리그(UCL) 명단에서도 제외된 텔이라 경기력과 골로 증명하는 게 중요했는데, 텔은 토트넘 팬들의 마음을 더욱 심란하게 만들었다.

전반 2분 윌손 오도베르가 기회를 만들어줬지만 텔은 수비수와의 경합을 이겨내지 못하고 슈팅을 하늘로 올려보냈다. 전반 3분에는 브레넌 존슨이 완벽한 크로스를 보내줬지만 텔은 헛발질을 해버리고 말았다.
전반 27분 아치 그레이 패스를 받아서 시도했던 골키퍼 정면으로 향한 슈팅이 텔이 이날 보여준 최고의 장면이었다. 잉글랜드 리그1(3부 리그) 구단을 상대로 전혀 존재감을 보여주지 못하던 텔은 후반 23분에도 존슨의 완벽한 컷백을 헛발질로 마무리하면서 최악의 골 결정력을 보여줬다.

경기 후 영국 디 애슬래틱은 '이러한 순간들은 텔의 경기 전체를 요약하는 듯했고, 나아가 토트넘에서의 시간을 상징적으로 보여줬다. 잠재력은 보였으나 결과가 없었다'고 혹평했다.

매체는 '프랑스 연령별 대표인 텔은 현재 토트넘에서 다소 묘한 상황에 처해 있다. 그는 전 감독 엔제 포스테코글루의 설득으로 바이에른 뮌헨을 떠나 지난 시즌 후반기 임대 형식으로 토트넘에 합류했다. 텔은 20경기에서 3골에 그치며 인상적인 활약을 보여주지 못했다. 이후 토트넘은 뮌헨과 협상을 다시 진행했고, 결국 포스테코글루 대신 프랭크가 감독으로 부임한 지 사흘 만에 3500만유로(약 576억원)에 6년 계약으로 완전 영입을 확정했다. 그러나 텔은 UCL 명단에서 제외된 가장 이외의 선수였다'며 텔의 난처한 입지를 설명했다.
임대료까지 포함하면 토트넘은 텔을 위해 4500만유로(약 741억원)라는 거액을 지불했다. 텔이 토트넘으로 향했을 때만 해도 손흥민의 장기적인 대체자라고 평가를 받았지만 지금까지 텔은 토트넘에서 너무 실망스럽다. 입지는 더욱 좁아질 전망이다.

디 애슬래틱은 '랑달 콜로 무아니와 도미닉 솔란케가 회복하면 텔이 출전 시간을 확보하기는 쉽지 않다. 왼쪽 측면에서는 같은 프랑스 대표 오도베르, 사비 시몬스, 지난 시즌 팀 내 최다 득점자 존슨과 경쟁해야 한다'며 텔이 위기에 빠질 것이라고 전망했다. 텔이 망한 영입이 되면 포스테코글루 감독과 다니엘 레비 토트넘 전 회장에게 비난의 화살이 되돌아갈 것이다. 두 사람이 합작해서 영입한 선수이기 때문이다.

