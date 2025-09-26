"위험하면 경기장 바꾼다" 거침없는 트럼프대통령, 월드컵에도?…시애틀·샌프란시스코 "좌파" 겨냥

기사입력 2025-09-26 13:52


"위험하면 경기장 바꾼다" 거침없는 트럼프대통령, 월드컵에도?…시애틀·샌…
U.S. President Donald Trump looks at the golden glove trophy next to FIFA president Gianni Infantino after Chelsea won against Paris St Germain in the FIFA Club World Cup final, at the MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, U.S., July 13, 2025. REUTERS/Kai Pfaffenbach
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 최만식 기자] "위험하면 경기장 바꿀거야."

도널드 트럼프 미국 대통령의 거침없는 정치 행보가 축구판으로 옮아가고 있다. 내년에 개최 예정인 북중미월드컵에서 안전을 이유로 경기장을 변경할 수 있다는 입장을 천명했다.

26일(한국시각) 미국 언론들에 따르면 트럼프 대통령은 자신의 집무실에서 가진 기자회견에서 2026년 북중미월드컵 경기 중 일부가 시애틀과 샌프란시스코 지역에서 열리는 사실에 대한 질문을 받았다.

이에 트럼프 대통령은 "글쎄…. 흥미로운 질문이다. 우리는 그 지역이 안전한지 확인할 것이다. (시애틀과 샌프란시스코는) 자신들이 무엇을 하고 있는지 모르는 급진적 좌파 미치광이들에 의해 운영되고 있다"라고 답변했다.

이어 그는 "월드컵은 안전해야 한다. 안전하지 않다고 생각되면 기필코 다른 도시로 이전할 것이다. 사실 매우 공정한 질문이다"라며 두 지역의 안전성에 의문을 제기하며 개최지 변경을 검토하겠다는 뜻을 나타냈다.


"위험하면 경기장 바꾼다" 거침없는 트럼프대통령, 월드컵에도?…시애틀·샌…
President Donald Trump speaks in the Oval Office at the White House, Thursday, Sept. 25, 2025, in Washington, as Treasury Secretary Scott Bessent and Vice President JD Vance listen. (AP Photo/Alex Brandon) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"위험하면 경기장 바꾼다" 거침없는 트럼프대통령, 월드컵에도?…시애틀·샌…
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 13: U.S. President Donald Trump and Gianni Infantino, President of FIFA, react following the FIFA Club World Cup 2025 Final match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain at MetLife Stadium on July 13, 2025 in East Rutherford, New Jersey. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
북중미월드컵 기간 중 6경기는 시애틀의 루멘 필드에서, 6경기는 샌프란시스코에서 차로 약 한 시간 거리에 있는 캘리포니아주 산타클라라의 리바이스 스타디움에서 열릴 예정이다.

축구 월드컵은 국제축구연맹(FIFA)이 총괄 감독하며, 경기 장소를 결정과 모든 변경 사항도 FIFA가 결정한다. 하지만 트럼프 대통령과 지아니 인판티노 FIFA 회장은 긴밀한 관계여서 급작스런 경기장 변경은 '말'로만 그치지 않을 것으로 보인다.

트럼프 대통령이 시애틀, 샌프란시스코 경기에 대해 이런 발언을 한 것은 정치적 감정이 내포돼 있다는 해석도 있다. 두 지역은 트렴프 대통령과 대립 관계인 민주당 지지 성향이 전통적으로 강한 곳이다. 트럼프 정부가 들어선 이후에도 '반(反)이민정책' 등을 두고 '반(反) 트럼프 시위'가 이어지고 있다. 이를 두고 트럼프 대통령은 '급진 좌파'라고 비난하면서 불편한 감정을 감추지 않았다.


트럼프 대통령은 자신의 정책이 월드컵을 앞두고 국가를 더 안전하게 만드는 데 도움이 된다고 역설하면서 "지난달 워싱턴 D.C.에 방위군을 파견해 '범죄 비상사태' 상황에 대처했고, 이후 워싱턴에 범죄가 발생하지 않게 되었다"라는 설명을 붙였다.

트럼프 대통령은 "안전하지 않다고 생각되면 그 도시 밖으로 옮길 것이다. 하지만 그런 일이 일어나지 않기를 바란다"라며 재차 강조했다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'60세' 이선희, DJ 데뷔 시선 강탈...손 번쩍 리듬 타기 '몰입 퍼포먼스'

2.

'MBC 퇴사' 문지애, 사업가로 대박 "매출은 법인 전환 기준 돌파, 도파민 터져"

3.

[인터뷰③] 조우진 "59kg까지 빠진 '보스'→82kg까지 간 '사마귀'..23kg 차이 고무줄 몸"('보스')

4.

김신영, 라디오 대신 故전유성 곁 지켰다…물수건 간호 ‘눈물의 사제’ [SC이슈]

5.

'최현석 딸' 최연수, 결혼식 민폐하객 저격 영상 삭제 "어린 친구들 잘못없어"[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'7억원>21억원, 이게 맞다고?' 문서준 토론토 계약금 21억의 충격적 실체, 박준현 키움계약금 7억원의 가치가 더 높이 평가받는 진짜이유

2.

첫판 LG 이기면 사실상 끝 vs 한화 3연승 뒤집기 간다. 1,2위 외나무다리 최종전 류현진-치리노스 첫 날 승자는 누구[SC 포커스]

3.

토트넘 사생활 논란 정면 돌파, '임신한 아내 배신한 불륜남' 곧 완전 영입 전망→프랭크 감독 찬사

4.

LAD가 외면하고 보스턴이 버린 이 투수, PHI에서 화려한 부활...이적후 3승 ERA 0.66, 가을야구서 복수 가능

5.

"토트넘에 이럴 수가" 'HERE WE GO' 단독, 손흥민 대체자 낙점→맨시티 1150억 거절→장기 재계약…사비뉴의 계산된 '배신'

스포츠 많이본뉴스
1.

'7억원>21억원, 이게 맞다고?' 문서준 토론토 계약금 21억의 충격적 실체, 박준현 키움계약금 7억원의 가치가 더 높이 평가받는 진짜이유

2.

첫판 LG 이기면 사실상 끝 vs 한화 3연승 뒤집기 간다. 1,2위 외나무다리 최종전 류현진-치리노스 첫 날 승자는 누구[SC 포커스]

3.

토트넘 사생활 논란 정면 돌파, '임신한 아내 배신한 불륜남' 곧 완전 영입 전망→프랭크 감독 찬사

4.

LAD가 외면하고 보스턴이 버린 이 투수, PHI에서 화려한 부활...이적후 3승 ERA 0.66, 가을야구서 복수 가능

5.

"토트넘에 이럴 수가" 'HERE WE GO' 단독, 손흥민 대체자 낙점→맨시티 1150억 거절→장기 재계약…사비뉴의 계산된 '배신'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.