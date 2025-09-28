[EPL 리뷰]'맨유 역대 최악의 감독 찜!' 아모림, 브렌트포드전 1-3 완패로 88년만에 굴욕史…승률 27%→14위 추락

기사입력 2025-09-28 08:40


AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

로이터연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]맨유는 대체 어디까지 추락하는 걸까.

루벤 아모림 감독이 이끄는 맨유는 27일(한국시각) 영국 브렌트포드의 지테크커뮤니티스타디움에서 열린 브렌트포드와의 2025~2026시즌 잉글랜드프리미어리그(EPL) 6라운드 원정경기에서 1대3 완패하며 시즌 3패째를 기록했다.

전반 20분만에 이고르 티아고에게 연속골을 헌납한 맨유는 28분 베냐민 세슈코의 만회골로 추격의 발판을 놨지만, 끝내 추가골을 넣지 못하더니 후반 추가시간 5분 마티아스 옌센에게 쐐기골을 내주며 2골차 패배를 당했다. 6경기에서 2승1무3패 승점 7에 그친 맨유는 리그 순위 14위까지 추락했다. 맨유의 역대 최악의 시즌이었던 2024~2025시즌 순위인 15위에 다시 근접했다. '제자리'를 찾아가는 모양새다.

이날 패배로 '굴욕사'도 새로 썼다. 맨유는 1936~1937년 이후 무려 88년만에 브렌트포드에 리그 2연패를 당했다. 당시 0대4와 1대3 스코어로 연패한 맨유는 지난 5월 3대4로 패한 바 있다. EPL 최다 우승팀이 브렌트포드 레벨의 팀에 4골, 3골씩 실점하는 팀으로 변했다.

맨유는 지난해 11월 선임한 아모림 감독 체제에서 리그 33경기를 치러 승점 34에 그쳤다. 경기당 평균 승점 1점을 간신히 넘기는 수준이다. 해당 경기 승률은 27.27%로, 'CBS스포츠'는 '강등되는 팀의 기록'이라고 꼬집었다. 아모림 감독은 무엇보다 맨유 지휘봉을 잡고나서 단 한 번의 리그 연승도 거두지 못했다. 15일 맨시티와의 맨체스터더비에서 0대3으로 참패한 맨유는 21일 첼시전 2대1 승리로 반등의 발판을 놨지만, 객관적 전력이 떨어지는 브렌트포드 원정에서 다시 무너졌다. 최근 4경기에서 승, 패, 승, 패 '퐁당퐁당' 흐름을 반복할 정도로 팀이 안정적이지 않다.


로이터연합뉴스
아모림 감독에 대한 비판의 수위가 점점 고조되는 분위기 속에서 정작 감독 본인은 "내 자리에 대해 전혀 걱정하지 않는다"라고 말했다. 그는 영국공영방송 'BBC'와의 인터뷰에서 "그건 내가 결정할 문제가 아니다. 여기 있는 동안 매순간 최선을 다할 뿐"이라고 자리에 연연하지 않겠다고 말했다.

전 웨일스 미드필더 애슐리 윌리엄스는 'BBC'를 통해 "맨유가 감독을 바꿔야 한다고 말하고 싶지 않지만, 이런 상황이 언제까지 지속될 수 있을까? 우린 매주 이 문제에 대해 이야기하고 있는 것 같다"며 "나는 스타일이 확고한 감독을 좋아하지만, 성과가 없다면 (다른 방식에)적응을 해야 한다. 맨유가 감독을 바꾸지 않는 한, 앞으로 상황이 어떻게 전개될지 모르겠다"라고 감독 교체의 필요성을 역설했다.

전 잉글랜드 공격수 앨런 시어러도 'BBC'와 인터뷰에서 "아모림 감독은 엄청난 압박을 받고 있다"며 "현 맨유 수뇌부가 구단을 맡은 뒤 너무나 많은 실수를 저질렀기 때문에 아모림 감독의 선임도 그중 하나의 실수로 여겨지는 듯하다. 아모림 감독은 정말 운이 좋다"라고 지적했다.


AFP연합뉴스

전 아스널 수비수 마틴 키언은 "아모림 감독의 승률은 경질된 그레이엄 포터 전 웨스트햄 감독보다 1% 더 높을 뿐이다. 어떻게 아직 감독직을 맡을 수 있는걸까? 만약 아모림 감독이 알렉스 퍼거슨 전 감독 (퇴임)이후 12개월 뒤에 이 팀에 왔다면, 벌써 몇 주 전에 (거취가)결정이 났을 것"이라고 말했다. 현 맨유 수뇌부는 아직 아모림 감독을 신뢰하고 있는 것으로 전해졌다.

'교황이 와도 내 포메이션을 안 바꾼다'라고 밝혔던 아모림 감독의 3-4-2-1 포메이션은 이날도 제대로 작동하지 않았다. 전반 8분, 선제실점 장면에서 수비수 해리 매과이어의 오프사이드 전략은 완벽하게 실패했다. 20분, 추가실점 장면에선 측면 크로스에 속수무책으로 이고르에게 골을 헌납했다.

브렌트포드의 키스 앤드류스 감독이 풀럼전 패배 후 파이브백에서 이날 포백으로 전환하는 유연성을 보여준 것과 달리, 아모림 감독은 '늘 하던' 플레이에 집착했다. 그럼에도 아모림 감독은 "우리가 이길 때는 시스템이 아니다. 반면 우리가 질 때는 시스템이다. 잘 알겠다"라고 비꼬는 투로 말했다.

그럼 이날 패인이 무엇이냐는 질문엔 "기복이 있는 것 같다"라고 답했다.


로이터연합뉴스
맨유는 '믿을맨'인 주장 브루노 페르난데스마저 이날 후반 31분 결정적인 페널티킥 기회를 날렸다. 골문 우측 하단을 노린 슛이 퀴빈 켈러허 선방에 막혔다. 페르난데스는 올 시즌 3번의 페널티킥 중 2번을 실축했다.

지난여름에 야심차게 영입한 슬로베니아 스트라이커 세슈코가 6경기만에 데뷔골을 넣은 것이 이날 경기의 유일한 소득이었다. 하지만 맨유가 세슈코, 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모 영입에 4000억원 이상을 동시에 투자한 효과는 아직 나타나고 있다고 보기 어렵다. 리그 초반 6경기에서 단 7골에 그쳤다. 지난시즌과 달라진 게 없다. 감독도, 선수도, 수뇌부도.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

