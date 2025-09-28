'반갑다' 이강인…10월 A매치 앞두고 번뜩, '선발 출전→두 골 관여'…

|
[스포츠조선 김가을 기자]우리가 알던 이강인(24·파리생제르맹)의 모습이었다. 이강인이 오랜만에 선발로 출전, 번뜩이는 플레이로 팀 승리에 앞장섰다.
이강인은 경기가 0-0이던 전반 32분 발끝을 번뜩였다. 오른쪽 코너킥 키커로 나선 이강인이 비티냐에게 패스를 연결했다. 비티냐는 공을 뒤쪽 포스트로 띄워 일리야 자바르니의 득점을 도왔다. 이강인은 후반 9분에도 '기점' 역할을 했다. 왼쪽 측면에서 이강인이 내준 리턴 패스를 세니 마율루가 이어 받아 루카스 베랄두의 득점을 도왔다. 이강인은 후반 35분 마티스 장얼과 교체돼 벤치로 물러났다. 축구 통계 전문 업체 풋몹에 따르면 이강인은 80분 동안 기회 창출 2회, 패스 성공률 89%(64/72)를 기록했다. 평점은 7.5점으로 무난했다.
이강인은 올 시즌 힘든 시간을 보내고 있다. 지난달 낭트와의 리그 개막전엔 선발로 나섰지만, 이후 주전 경쟁에서 밀린 모습이었다. 2라운드 앙제전엔 벤치에서 경기를 시작했고, 3라운드 툴루즈전에선 그라운드도 밟지 못했다. 9월 15일 랑스전에서 선발 기회를 잡았지만 부상으로 57분 만에 교체됐다. 다행히 큰 부상은 아니었다. 아탈란타와의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 홈경기, 마르세유와의 리그 원정 경기에선 교체로 경기를 소화했다. 이강인은 이날 모처럼 선발로 나섰다. 올 시즌 가장 긴 시간을 소화하며 팀 승리에 힘을 보탰다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com