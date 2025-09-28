"손흥민 MLS에 어울리지 않아!"...'8경기 8골'에 쏟아진 충격 평…

|
|
[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 활약에 충격적인 평가가 쏟아졌다.
|
MLS 사무국도 칭찬했다. MLS는 공식 채널을 통해 손흥민의 득점 장면을 공유하며 '손흥민의 득점은 필역적이다'라고 평가했다. 무려 4경기 연속 득점을 터트린 손흥민의 활약이 얼마나 대단한지를 짐작할 수 있는 평가였다.
|
손흥민은 MLS 진출 이후 이런 활약을 계속해서 이어가고 있다. 9월 A매치 기간 미국과 멕시코를 상대로 불을 뿜은 득점력이 LA에 돌아와서도 식을 기미를 보이지 않고 있다. 손흥민은 곧바로 새너제이 어스퀘이크전에서 리그 2호골을 신고했다. 이후 레알 솔트레이크와의 원정 경기에서 MLS 통산 첫 해트트릭까지 기록했다. 2023년 9월 당시 번리전 해트트릭 이후 약 2년 만에 터진 '폭발적인' 활약이었다. 이어진 솔트레이크와의 홈 경기에서는 1골1도움과 1기점까지 기록하며 공격 전반에 영향력을 뿌렸다.
손흥민은 이번 세인트루이스전 활약과 함께 무려 8경기 8골3도움이라는 엄청난 득점 페이스를 선보였다. 남은 일정에서 두 자릿수 득점을 충분히 넘을 수 있는 상승세다. 토트넘을 떠난 후 손흥민이 다시금 날개를 달고 미국 무대에서 날아오르고 있다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com