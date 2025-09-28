"손흥민 MLS에 어울리지 않아!"...'8경기 8골'에 쏟아진 충격 평…

"손흥민 MLS에 어울리지 않아!"...'8경기 8골'에 쏟아진 충격 평가, 美 언론도 "토트넘에서 분명 부진했는데" 경악

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 활약에 충격적인 평가가 쏟아졌다.

손흥민은 28일(한국시각) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 세인트루이스 시티 SC와의 2025년 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 원정 경기에서 선발 출전해 두 골을 터트려 팀의 3대0 승리를 이끌었다. 이번 승리로 LA FC는 4연승을 달렸고, 4위 자리를 유지했다.

선봉장은 역시나 손흥민이었다. 데니스 부앙가의 골로 1-0 리드를 잡은 전반 막판 손흥민은 역습 상황에서 수비를 앞에 두고도 망설임이 없었다. 손흥민의 슈팅은 그대로 골망을 흔들며 리그 7호골을 터트렸다. 손흥민의 득점 행진은 후반에도 이어졌다. 후반 15분 세인트루이스 박스 안에서 침착하게 수비를 앞에 두고 공간을 만든 손흥민은 낮고 빠른 오른발 슈팅으로 골문 구석을 찔렀다. 수비수와 골키퍼들이 몸을 제대로 날리지도 못한 완벽한 득점이었다. 2골과 함께 손흥민은 경기 공식 최우수 선수로도 뽑혔다.


경기 후 찬사가 쏟아졌다. 미국의 올레 미국판은 '손흥민은 막을 수 없는 선수다'라며 '손흥민은 MLS 역대 최고의 외국인 영입 선수라는 위상을 공고히 했다. 그는 2골을 더 넣으며 LA FC의 3대0 승리를 이끌었다. 한 달 전까지 토트넘에서 부진했던 그는 MLS에서 자신의 잠재력을 마음껏 발휘하고 있다. LA FC는 세인트루이스를 3대0으로 꺾었다'고 했다.

MLS 사무국도 칭찬했다. MLS는 공식 채널을 통해 손흥민의 득점 장면을 공유하며 '손흥민의 득점은 필역적이다'라고 평가했다. 무려 4경기 연속 득점을 터트린 손흥민의 활약이 얼마나 대단한지를 짐작할 수 있는 평가였다.


팬들도 손흥민의 활약에 감탄했다. 일부 팬들은 "손흥민은 MLS에 어울리지 않는다. 너무 뛰어나다"라며 칭찬했고, "불쌍한 MLS 선수들은 손흥민을 상대할 때 어리석어 보인다", "이 곳에서 뛰기에는 너무 훌륭한 선수", "손흥민은 누구도 막지 못한다"라며 긍정적인 반응이 쏟아졌다.

손흥민은 MLS 진출 이후 이런 활약을 계속해서 이어가고 있다. 9월 A매치 기간 미국과 멕시코를 상대로 불을 뿜은 득점력이 LA에 돌아와서도 식을 기미를 보이지 않고 있다. 손흥민은 곧바로 새너제이 어스퀘이크전에서 리그 2호골을 신고했다. 이후 레알 솔트레이크와의 원정 경기에서 MLS 통산 첫 해트트릭까지 기록했다. 2023년 9월 당시 번리전 해트트릭 이후 약 2년 만에 터진 '폭발적인' 활약이었다. 이어진 솔트레이크와의 홈 경기에서는 1골1도움과 1기점까지 기록하며 공격 전반에 영향력을 뿌렸다.

손흥민은 이번 세인트루이스전 활약과 함께 무려 8경기 8골3도움이라는 엄청난 득점 페이스를 선보였다. 남은 일정에서 두 자릿수 득점을 충분히 넘을 수 있는 상승세다. 토트넘을 떠난 후 손흥민이 다시금 날개를 달고 미국 무대에서 날아오르고 있다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

