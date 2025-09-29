"손흥민이 리그 강타했다" 美친 스포트라이트→쏘니 과도한 특혜 줄만해…'…

|
[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS)를 폭격하고 있다. 구단과 리그에서 받는 특혜들은 당연한 것이었다.
MLS는 "손흥민은 부앙가의 경기력도 한 단계 끌어올렸다. 같은 기간 부앙가는 10골을 기록했고, 두 차례 해트트릭을 달성하며 클럽 레전드 카를로스 벨라를 넘어 LAFC 통산 최다 득점자로 올라섰다"라며 "그는 또한 MLS 역사상 최초로 3시즌 연속 20골 이상을 기록한 선수로 이름을 올렸다"라고 설명했다.
매체는 "손흥민에게는 메시 사례를 떠올리게 하는 특권들이 제공되고 있다"라며 "손흥민은 LAFC에서 거의 메시급 영향력을 지녔다"라고 주장했다.
이어 매체는 "LAFC는 손흥민에게 스쿼드 구성에 대한 의견을 낼 권한을 부여했고 심지어 영입 추천까지 요청했다고 한다"라며 "이는 리오넬 메시가 인터 마이애미에서 루이스 수아레스, 세르히오 부스케츠 등 익숙한 얼굴들을 데려오도록 한 것과 흡사한 움직임"이라고 전했다.
LAFC는 손흥민 영입으로 이번 시즌 우승을 노린다. 단기적인 목표다. 장기적으로는 팀 전체의 발전을 원하고 있다. 손흥민으로 하여금 많은 스타 플레이어들이 LAFC 문을 두드리기를 원하고 있다.