"손흥민이 리그 강타했다" 美친 스포트라이트→쏘니 과도한 특혜 줄만해…'8골' 이미 리그 정상급 공격수

기사입력 2025-09-29 05:19


[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS)를 폭격하고 있다. 구단과 리그에서 받는 특혜들은 당연한 것이었다.

MLS는 28일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 "MLS 역대 최고 이적료로 LAFC에 합류한 손흥민은 리그를 강타했다"라며 "토트넘 홋스퍼의 전설인 손흥민은 첫 8경기에서 8골을 터뜨리며 단숨에 리그 정상급 공격수로 자리매김했다"라고 밝혔다.

손흥민은 이날 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 2025 MLS LAFC와 세인트루이스 경기에서 선발 출장했다. 손흥민은 1-0으로 앞서고 있던 전반 45분 역습 찬스에서 드리블 돌파 후 오른발 슈팅으로 4경기 연속골을 성공시켰다. 후반 15분에는 페널티지역 혼전 상황에서 상대 골키퍼와 수비수들의 타이밍을 빼앗는 재치있는 슈팅으로 골망을 흔들었다.


손흥민이 입단하면서 LAFC의 경기력이 대폭 상승하고 있다. 팀의 에이스인 데니스 부앙가도 각성한 모습이다. 손흥민과 완벽한 시너지를 보여주고 있다.

MLS는 "손흥민은 부앙가의 경기력도 한 단계 끌어올렸다. 같은 기간 부앙가는 10골을 기록했고, 두 차례 해트트릭을 달성하며 클럽 레전드 카를로스 벨라를 넘어 LAFC 통산 최다 득점자로 올라섰다"라며 "그는 또한 MLS 역사상 최초로 3시즌 연속 20골 이상을 기록한 선수로 이름을 올렸다"라고 설명했다.

손흥민은 경기뿐 아니라 구단에 많은 영향을 미치고 있다. 그만큼 리그와 구단도 손흥민에게 많은 특혜를 제공하고 있다고 한다.


앞서 미국 애슬론 스포츠는 손흥민이 LAFC에서 받는 대우는 인터 마이애미가 리오넬 메시에게 하는 것과 유사하다고 전했다.

매체는 "손흥민에게는 메시 사례를 떠올리게 하는 특권들이 제공되고 있다"라며 "손흥민은 LAFC에서 거의 메시급 영향력을 지녔다"라고 주장했다.


이어 매체는 "LAFC는 손흥민에게 스쿼드 구성에 대한 의견을 낼 권한을 부여했고 심지어 영입 추천까지 요청했다고 한다"라며 "이는 리오넬 메시가 인터 마이애미에서 루이스 수아레스, 세르히오 부스케츠 등 익숙한 얼굴들을 데려오도록 한 것과 흡사한 움직임"이라고 전했다.

LAFC는 손흥민 영입으로 이번 시즌 우승을 노린다. 단기적인 목표다. 장기적으로는 팀 전체의 발전을 원하고 있다. 손흥민으로 하여금 많은 스타 플레이어들이 LAFC 문을 두드리기를 원하고 있다.



