"패한 느낌" 대구FC 멱살잡아 끄는 세징야 또 사과, 아직 포기하진 않…

"패한 느낌" 대구FC 멱살잡아 끄는 세징야 또 사과, 아직 포기하진 않았다 "다시 집중"

기사입력 2025-09-30 13:12


사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 김가을 기자]대구FC의 에이스 세징야(36)는 맹활약에도 또 다시 고개를 숙였다.

세징야는 27일 대구iM뱅크PARK에서 열린 울산 HD와의 '하나은행 K리그1 2025' 홈경기에서 득점포를 가동했다. 전반 39분 선제골을 꽂아 넣었다. 그는 후반 21분에도 또 한 번 발끝을 번뜩였다. 하지만 앞선 상황에서의 파울이 인정돼 득점 취소됐다. 두 팀은 1대1로 우열을 가리지 못했다.

경기 뒤 세징야는 "울산이란 팀을 상대하는 건 항상 어려웠다. 이번에도 그런 부분이 있었다. 다만, 우리가 훈련하고 준비한 대로 보여줬다. 울산보다 경기력이 좋았다는 생각이 들었다. 우리가 승점 3점을 가져올 수 있는 자격이 있었다고 생각한다. 하지만 홈에서 비겼다. 승점 1점도 패배와 같은 느낌을 받았다"고 말했다.

대구는 위기다. 올 시즌 리그 31경기에서 5승8무18패(승점 23)를 기록하는 데 그쳤다. 12개 팀 가운데 최하위다. 이대로라면 다음 시즌 K리그2(2부) 강등이 유력하다. 올 시즌 K리그1 최하위는 다음 시즌 K리그2로 자동 강등된다. 승강 플레이오프(PO) 기회라도 잡기 위해선 최소 11위에 자리해야 한다. K리그1 10~11위는 승강 PO를 통해 운명을 정하기 때문이다. 현재 10위는 울산(승점 37), 11위는 제주 SK(승점 31)다. 승점 차가 꽤 벌어져 있다.

포기는 없다. 세징야는 최근 무서운 집중력을 발휘하고 있다. 최근 5경기에서 2골-5도움을 기록했다. 이 기간 대구는 2승2무1패를 남겼다. 세징야 입장에선 더욱 간절하다. 그는 올 시즌 부상으로 한동안 경기에 나서지 못했다. 그 사이 대구는 추락을 거듭했다. 세징야는 그만큼 팀에서 차지하는 비중이 높다.

대구는 10월 4일 광주월드컵경기장에서 광주FC와 대결한다. 대구는 올 시즌 광주를 상대로 1무1패를 기록하는 데 그쳤다. 다만, 세징야는 광주전에서도 한 골을 넣으며 에이스 역할을 했다.

세징야는 "일단 또 다시 집중해야 한다. 우리가 필요한 부분을 보완하면서 경기를 준비해야 할 것 같다. 실수를 줄일 수 있도록 최선을 다해야 한다. 광주 원정에서 좋은 경기를 보일 수 있도록 준비 잘 하겠다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

