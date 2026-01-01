8연승 질주, 비결은 유니폼에 있다?…"더 입으면 안 될까요"

31일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 여자부 흥국생명과 현대건설의 경기. 승리를 거둔 현대건설 양효진, 김다인이 기쁨을 나누고 있다. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.31/
[인천=스포츠조선 이종서 기자] "더 입어야 할 거 같은데…."
현대건설 힐스테이트는 12월31일 인천 삼산체육관에서 열린 흥국생명 핑크스파이더스와의 진에어 2025~2026 V-리그 여자부 4라운드 경기 경기에서 세트스코어 3대2(25-20, 19-25, 25-18, 15-25, 15-10)로 승리했다.
현대건설은 12월2일 GS칼텍스전부터 8연승 행진을 이어가며 선두 한국도로공사 하이패스(15승3패 승점 40점)와의 승점 차를 2점 차로 좁혔다.
2025년을 8연승으로 마친 순간. 주장 김다인은 "경기 전 감독님께서 크리스마스 때도 그랬는데, 좋은 날을 만들어보자는 말씀을 하셨다"고 미소를 지었다. 김다은은 이어 "크리스마스 유니폼을 계속 입어야 할 거 같다"고 웃었다.
공교롭게도 현대건설은 연승의 시작인 12월2일부터 크리스마스 유니폼을 착용했다. 현대건설은 올 시즌 크리스마스 유니폼을 공개하며 "연말 시즌의 따뜻한 감성과 팀 고유의 아이덴티티를 조화롭게 담아내며 팬들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정"이라며 "전체 디자인 곳곳에는 눈꽃 패턴이 자연스럽게 배치돼 '크리스마스 경기'라는 특별한 상징성을 부각했다. 하의는 기존 네이비 톤을 유지해 상의의 화려한 패턴과 균형을 이루며 안정적인 팀 컬러를 완성했다"고 설명했다.
기분 좋은 기억이 있는 유니폼인 만큼, 최대한 함께 하고 싶은 마음이 크다. 김다인은 "조금 더 착용해도 되는지 구단에 문의해야겠다"고 미소를 지었다.
외국인선수 카리 또한 "크리스마스 유니폼을 입었고, 엄마가 머리를 새로 해주셨다"라며 연승 기간 좋은 기운을 준 부분을 이야기했다.
유니폼의 힘도 받았지만, 올 시즌 현대건설은 탄탄한 조직력을 보여주고 있다. 기존에 외국인 선수를 적극 활용했다면, 올시즌에는 빠른 템포 속에서 선수 전원이 득점력을 올렸다. 강성형 현대건설 감독은 "1,2라운드는 어려운 상황이라 올해는 힘들겠다 싶었는데 선수들이 이겨내고 있다"라며 "기존과는 다른 색깔을 입혀서 하니 의미있고 재미있게 하는 거 같다"고 했다.
세터 김다인 또한 올 시즌 현대건설 색깔에 완전히 녹아들었다. 김다인은 "아무래도 조금 더 재미있는 부분이 있다. 그동안 높은 토스를 하면 블로킹이 따라오기가 쉬운데 지금은 스피드에 의해 흔들리는 게 있다. 우리 공격수도 빠른 걸 좋아하다보니 잘 맞는 거 같다"고 말했다.
현대건설에 입단한 뒤 실업배구와 도로공사-페퍼저축은행을 거쳐 올 시즌 다시 현대건설에 돌아온 이예림은 "자기가 가진 기량도 좋지만, 자기만 우선시 하는 것이 아닌 서로 도와주려고 해서 좋은 플레이가 나온다. 그래서 8연승까지 질주하지 않나 싶다"고 비결을 꼽기도 했다.
현대건설은 3일 홈인 수원실내체육관에서 GS칼텍스와 경기를 한다. 인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
