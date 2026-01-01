고현정, 'SBS 연기대상' 불참 속 의미심장 글 "후진 일도 많다"

기사입력 2026-01-01 09:49


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고현정이 '2025 SBS 연기대상'에 모습을 드러내지 않은 가운데, SNS를 통해 새해 인사를 전했다.

지난달 31일 고현정은 "1995년에 난 일본에 살았었다. 'lalala love song' 드라마ost였고 기무라다쿠야의 연기를 보며 지냈었다. 30년전이라니…♥♥"라며 일본 드라마 '롱 베케이션'을 보던 과거를 떠올렸다.

이어 "2025년에는 '사마귀-살인자의 외출'도 찍고 아름다운 사람들과 2026년을 기다리고 있다"며 "참 어려운 일도 많다. 참 기쁜 일도 많다. 참 슬픈 일도 많다. 참 후진 일도 많다. 방법있나 온 몸으로 온 마음으로 통과할 수 밖에"라고 솔직한 심경을 털어놨다.

그는 "심심한 날이 많기를 기대해야지. 햅피뉴이얼"이라고 새해 인사를 덧붙였다.


한편, 고현정은 이날 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 진행된 '2025 SBS 연기대상'에 불참했다.

지난 9월 방송된 '사마귀 : 살인자의 외출'로 7년만에 SBS에 복귀한 고현정은 대상 후보로 이름을 올렸지만 참석하지 않았다.

시상식 불참에도 고현정은 최우수상을 수상했다. 이에 MC를 맡은 신동엽은 "진심으로 축하드린다. 오랜만에 SBS에 컴백하셨는데 최고의 연기를 보여주셨다"며 "오늘은 부득이하게 참석하지 못했지만 트로피 잘 전달하겠다"라고 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

