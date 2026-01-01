'톰과 제리' 성우 故송도순, 지병으로 별세…향년 77세[SC이슈]

유족에 따르면 고인은 지난해 12월 31일 오후 10시쯤 서울 건국대병원에서 지병으로 세상을 떠났다. 향년 77세.
고인의 빈소는 서울아산병원 장례식장 23호실에 마련됐으며, 발인은 오는 3일 오전 6시 20분이다.
1949년 황해도에서 태어난 송도순은 중앙여고를 졸업한 뒤 중앙대 연극영화학과에 입학했으나 중퇴했다. 대학생이던 1967년 동양방송(TBC) 성우 3기로 입사했으며, 1980년 언론통폐합 이후에는 KBS에서 성우로 활동했다. 이후 방송 드라마 '산다는 것은', '사랑하니까', '달수 시리즈', '간이역' 등에 출연했으며, '싱글벙글쇼', '저녁의 희망가요', '명랑콩트' 등 다수의 라디오 진행을 맡기도 했다.
송도순은 MBC에서 방영한 애니메이션 '톰과 제리'의 해설을 맡아 대중의 많은 사랑을 받았다. TBS 개국 후 1990년부터 2007년까지 성우 배한성과 '함께 가는 저녁길'을 진행하며 '똑소리 아줌마'라는 별명을 얻기도 했다.
고인은 2015년 한국관광 명예홍보대사를 맡았다. 이어 배한성, 양지운 등과 함께 스페셜스피치아카데미를 개설해 원장으로 활동했으며, 1975년 대한민국 방송대상 라디오부문 대상, 2020년 대중문화예술상 보관문화훈장을 받았다.