'톰과 제리' 성우 故송도순, 지병으로 별세…향년 77세[SC이슈]

기사입력 2026-01-01 10:35


'톰과 제리' 성우 故송도순, 지병으로 별세…향년 77세[SC이슈]
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 안소윤 기자] 성우 송도순이 별세했다.

유족에 따르면 고인은 지난해 12월 31일 오후 10시쯤 서울 건국대병원에서 지병으로 세상을 떠났다. 향년 77세.

고인의 빈소는 서울아산병원 장례식장 23호실에 마련됐으며, 발인은 오는 3일 오전 6시 20분이다.

1949년 황해도에서 태어난 송도순은 중앙여고를 졸업한 뒤 중앙대 연극영화학과에 입학했으나 중퇴했다. 대학생이던 1967년 동양방송(TBC) 성우 3기로 입사했으며, 1980년 언론통폐합 이후에는 KBS에서 성우로 활동했다. 이후 방송 드라마 '산다는 것은', '사랑하니까', '달수 시리즈', '간이역' 등에 출연했으며, '싱글벙글쇼', '저녁의 희망가요', '명랑콩트' 등 다수의 라디오 진행을 맡기도 했다.

송도순은 MBC에서 방영한 애니메이션 '톰과 제리'의 해설을 맡아 대중의 많은 사랑을 받았다. TBS 개국 후 1990년부터 2007년까지 성우 배한성과 '함께 가는 저녁길'을 진행하며 '똑소리 아줌마'라는 별명을 얻기도 했다.

고인은 2015년 한국관광 명예홍보대사를 맡았다. 이어 배한성, 양지운 등과 함께 스페셜스피치아카데미를 개설해 원장으로 활동했으며, 1975년 대한민국 방송대상 라디오부문 대상, 2020년 대중문화예술상 보관문화훈장을 받았다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

허경환, 조세호 빈자리 '헛물 켰다'…유재석, 뼈있는 한마디 "무탈하게 가는게 제일 어렵고 힘들어"(유퀴즈)[SC리뷰]

2.

故구하라법, 본격 시행..."자식 죽고 유산 챙기던 부모, 이제 끝"

3.

홍현희, 무대 추락 사고로 응급실行 "다리 찢어져, 마취도 없이 꿰맸다"

4.

'89세' 김영옥, 모두를 울컥하게 한 고백 "혹시 잘못되더라도 순리로 봐주길"

5.

1월1일 생일 안성기, '혈액암 투병'에 응원 쇄도→아들도 급거 귀국 [종합]

연예 많이본뉴스
1.

허경환, 조세호 빈자리 '헛물 켰다'…유재석, 뼈있는 한마디 "무탈하게 가는게 제일 어렵고 힘들어"(유퀴즈)[SC리뷰]

2.

故구하라법, 본격 시행..."자식 죽고 유산 챙기던 부모, 이제 끝"

3.

홍현희, 무대 추락 사고로 응급실行 "다리 찢어져, 마취도 없이 꿰맸다"

4.

'89세' 김영옥, 모두를 울컥하게 한 고백 "혹시 잘못되더라도 순리로 봐주길"

5.

1월1일 생일 안성기, '혈액암 투병'에 응원 쇄도→아들도 급거 귀국 [종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

지독했던 풀세트 혈전! 현대건설, 흥국생명 잡고 8연승 성공 2025년 '유종의 미' [인천 리뷰]

2.

제발 오지마! 2026 불청객 방문 후보 → 안현민-송승기-정우주-김영우-배찬승, '2년차 징크스' 피해갈 수 있을까

3.

통탄스럽다, 韓 축구 비상! 손흥민 없는 EPL, 한국 프리미어리거 '멸종 위기' 임박..."K리그2 뛰었다고?" 극찬 유망주까지 "임대 고려 중"

4.

풀세트 접전, 결국 웃지 못했다…"시작이 좋지 않았다"

5.

이게 바로 '손흥민 효과', 美 언론 '오피셜' 공식 인정...메시-뮐러도 범접 못한 '미소천사' SON의 위력..."뛰고 싶은 팀 1위 등극"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.