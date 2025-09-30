잘가요 카세미루 Good Bye! '주급 도둑' 최초 희생양→호날두와 재…

잘가요 카세미루 Good Bye! '주급 도둑' 최초 희생양→호날두와 재회…"맨유 고액 연봉자 처분 원해"

[스포츠조선 강우진 기자]부진한 맨체스터 유나이티드에서 첫 희생양은 카세미루가 될 것으로 보인다.

영국 풋볼인사이더는 지난달 30일(한국시각) "맨체스터 유나이티드에서 이번 시즌 종료 후 계약 만료를 앞두고 있는 카세미루의 미래는 여전히 불확실하다"라고 보도했다.

카세미루는 사우디아라비아 프로리그 클럽들의 관심을 받고 있다. 내년 1월 이적시장에서 카세미루가 알나스르로 이적해 크리스티아누 호날두와 재회할 가능성을 열어두고 있다.

믹 브라운 전 맨유 스카우터는 풋볼 인사이더와의 인터뷰에서 맨유가 1월에 카세미루를 매각하지 못할 경우 자유계약으로 떠나게 할 계획이라고 밝혔다. 맨유는 그의 계약이 2026년 6월 만료되기 전에 계약을 1년 더 연장할 수 있는 옵션을 가지고 있다. 그러나 스테판 보르손 축구 재정전문가에 따르면 카세미루의 지나친 주급 때문에 맨유가 연장 옵션을 발동하지 않을 것이라고 전했다. 카세미루의 주급은 37만5000파운드(약 7억원)에 이르는 것으로 알려졌다.

보르손은 "맨체스터 유나이티드가 그 옵션을 발동할 가능성은 전혀 없다고 본다"라며 "주급이 30만 파운드 이상일 텐데 그의 나이와 체력을 고려하면 절대 불가능하다"라고 주장했다.


물론 올 시즌 들어 카세미루의 몸 상태는 더 좋아 보이지만, 구단 측은 재건을 꿈꾸면서도 선수단 총 임금 규모를 줄이는 것을 원하고 있다. 그 과정에서 고액 연봉자인 카세미루가 희생양이 될 수 있다. 카세미루는 지난 2022년 레알 마드리드(스페인)에서 맨유로 이적한 뒤 18골 12도움을 기록 중이다.

보르손은 "카세미루는 연간 약 2000만 파운드(약 377억원)를 받고 있으며, 이는 전체 임금 총액의 8~10%에 해당한다"라며 "나는 그가 이번 시즌 종료 후 떠날 것이라고 확신한다. 그의 막대한 임금 때문에 잔류 가능성은 전혀 없다고 본다"라고 설명했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

