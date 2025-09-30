"케인 英 복귀 가능성" 단독! HERE WE GO피셜 떴다→아직 구체적…

|
[스포츠조선 강우진 기자]해리 케인의 토트넘 복귀설과 관련해 유럽 축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노가 입을 열었다.
로마노는 "케인의 토트넘 복귀를 위한 구체적인 대화나 협상은 전혀 진행되고 있지 않으며, 향후 몇 달간에도 움직임은 없을 전망"이라며 "잉글랜드 대표팀 주장인 케인은 바이에른 뮌헨이 올 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그를 포함한 모든 대회를 제패할 수 있다고 확신하고 있으며, 거기에만 집중하고 있다고 한다"라고 전했다.
토트넘은 케인 이적과 관련한 바이에른 뮌헨과의 협상에서 선 협상 조항을 삽입했다. 즉 케인이 팀을 떠나기로 결정할 경우, 또는 다른 구단이 케인에게 제안을 보낼 경우 토트넘이 가장 먼저 영입 기회를 얻는 것이다.
일각에서는 사우디 프로리그 클럽들이 계약 기간 2년이 남은 케인의 상황을 주시하고 있다고 전했지만, 현재로서는 가능성이 적다. 케인은 오직 독일 분데스리가 무대와 챔피언스리그 트로피라는 목표에만 집중하고 있다.
