"케인 英 복귀 가능성" 단독! HERE WE GO피셜 떴다→아직 구체적 논의는 없어…일단 트로피 획득 '혈안'

기사입력 2025-10-01 05:34


사진=로마노 SNS

[스포츠조선 강우진 기자]해리 케인의 토트넘 복귀설과 관련해 유럽 축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노가 입을 열었다.

로마노는 지난달 30일(한국시각) 영국 기브미스포츠를 통해 "바이에른 뮌헨에서 이미 통산 100골을 돌파하며 구단의 사랑을 한 몸에 받는 케인이지만, 커리어 후반을 앞두고 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로의 복귀 가능성을 배제할 수는 없다"라고 단독 보도했다.

최근 해리 케인의 이름은 토트넘 복귀와 프리미어리그 재입성 가능성과 함께 계속해서 화제가 되고 있다. 최근 토마스 프랭크 토트넘 감독은 케인의 복귀 가능성에 대해 언급하며 "언제든 환영"이라고 말했다.


케인은 여전히 구단의 레전드이자 신임 감독에게도 높은 평가를 받고 있다. 프랭크 감독이 그를 다시 데려오고 싶어 한다는 것은 분명하다. 그러나 현재로서는 그뿐이라고 한다.

로마노는 "케인의 토트넘 복귀를 위한 구체적인 대화나 협상은 전혀 진행되고 있지 않으며, 향후 몇 달간에도 움직임은 없을 전망"이라며 "잉글랜드 대표팀 주장인 케인은 바이에른 뮌헨이 올 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그를 포함한 모든 대회를 제패할 수 있다고 확신하고 있으며, 거기에만 집중하고 있다고 한다"라고 전했다.

또 로마노는 "다가올 월드컵을 앞두고 이적 관련 잡음을 만들 계획도 전혀 없다"라며 "외부의 추측에도 불구하고 케인 주변 상황은 매우 차분하다"라고 일축했다.

토트넘은 케인 이적과 관련한 바이에른 뮌헨과의 협상에서 선 협상 조항을 삽입했다. 즉 케인이 팀을 떠나기로 결정할 경우, 또는 다른 구단이 케인에게 제안을 보낼 경우 토트넘이 가장 먼저 영입 기회를 얻는 것이다.


사진=바이에른 뮌헨

그러나 아직 아무런 논의도 시작되지 않았으며, 임박한 움직임도 없다는 게 로마노의 주장이다. 이는 토트넘뿐 아니라 맨체스터 유나이티드 등 EPL의 다른 구단으로의 이적 가능성도 일축하는 셈이다.


일각에서는 사우디 프로리그 클럽들이 계약 기간 2년이 남은 케인의 상황을 주시하고 있다고 전했지만, 현재로서는 가능성이 적다. 케인은 오직 독일 분데스리가 무대와 챔피언스리그 트로피라는 목표에만 집중하고 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



