경우의 수 넘은 한국, 극적인 16강행! '4회 연속 쾌거'...16강 상대는 모로코 유력[U-20 월드컵]

기사입력 2025-10-05 08:54


경우의 수 넘은 한국, 극적인 16강행! '4회 연속 쾌거'...16강 …
사진제공=대한축구협회

경우의 수 넘은 한국, 극적인 16강행! '4회 연속 쾌거'...16강 …
사진제공=대한축구협회

[스포츠조선 박찬준 기자]리틀 태극전사들이 와일드카드로 극적인 16강행을 이뤄냈다.

이창원 감독이 이끄는 대한민국 U-20 대표팀은 5일(한국시각) 칠레 발파이라소의 엘리아스 피게로아 브란데르 스타디움에서 열린 파나마와의 2025년 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵 조별리그 B조 3차전에서 2대1로 이겼다. 전반 24분 김현민(부산 아이파크)의 선제골로 앞서나간 한국은 후반 7분 동점골을 허용했지만, 13분 신민하(강원FC)가 결승골을 터뜨리며 대회 첫 승을 신고했다.

1승1무1패가 된 한국은 승점 4로 조별리그를 3위로 마무리했다. 같은 시각 우크라이나에 1대2로 패한 2위 파라과이(승점 4)와 골득실까지 같았지만, 다득점에서 밀렸다. 이번 대회는 24개 팀이 4개 팀씩 6개조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1~2위와 3위 팀 가운데 성적이 좋은 4개 팀이 16강 티켓을 차지한다. 무조건 잡아야했던 파나마전 승리에 성공하며, 16강 진출 희망을 살렸다.


경우의 수 넘은 한국, 극적인 16강행! '4회 연속 쾌거'...16강 …
사진제공=대한축구협회
스페인이 한국을 구했다. 스페인은 5일 칠레 산티아고 파라다노스의 에스타디오 나시오날 훌리오 마르티네스에서 열린 브라질과의 C조 최종전에서 1대0 승리를 거뒀다. 스페인은 이날 승리로 C조 3위에 자리했다. 한국은 스페인과 나란히 승점 4를 기록했지만, 골득실에서 앞섰다. 한국은 0, 스페인은 -1이었다. 아직 D, E, F조 최종전이 치러지지 않았지만, 한국(승점 4)은 각 조 3위에 오른 6개 팀 중에서 C조 스페인(승점 4), E조 남아프리카 공화국, F조 나이지리아(이상 2경기·승점 3), A조 이집트(승점 3), D조 쿠바(2경기·승점 1)를 제치고 선두에 오른 상태다. 한국은 2경기만 치른 쿠바, 남아프리카공화국, 나이지리아가 최종전에서 승리하더라도 각 조 3위 팀 가운데 최소 4위를 확보할 수 있어 16강 진출을 확정지었다.

이로써 한국은 2017년 대회(16강), 2019년 대회(준우승), 2023년 대회(4위)에 이어 4개 대회 연속 16강 진출의 기쁨을 맛봤다. 한국은 최근 눈부신 성적을 거두며 이번 대회 처음으로 톱시드 자격을 얻은 바 있다. 이창원호는 16강 진출에 성공하며 4강 진출을 위한 교두보를 마련했다. 이창원 감독은 출국하며 "무조건 예선통과는 해야한다. 운이 따르면 다음 단계로 갈 수 있을 것"이라고 했다.


경우의 수 넘은 한국, 극적인 16강행! '4회 연속 쾌거'...16강 …
AP연합뉴스
한국은 16강에서 C조 1위를 차지한 모로코나 D조 1위(아르헨티나 또는 이탈리아) 팀 가운데 한 팀을 만나게 된다. A, B, C, D조 3위가 16강에 진출하면 한국은 9일 오전 4시30분 산티아고에서 아르헨티나 또는 이탈리아를 만나고, 그 외 경우에는 10일 오후 8시 랑카과에서 모로코와 8강 진출을 다투게 된다. 현재로서는 모로코가 유력한 상황이다. 아르헨티나 혹은 이탈리아 보다는 해볼만한 상대다. 이 감독과 코칭 스태프들은 이날 16강 상대가 유력한 모로코 전력 분석을 위해 모로코-멕시코와의 조별리그 C조 최종전을 현장에서 관전했다.

이창원 감독은 "조별리그를 통과해서 다행이다. 16강에서는 더 강한 팀들을 만나게 되겠지만 토너먼트에서는 무슨 일이든 일어날 수 있다"라며 "더 잘 준비해서 강하게 부딪혀 보겠다"고 말했다. 파나마전에서 '플레이어 오브 더 매치'로 선정됐던 수비수 배현서(서울)도 "조별리그에서 어려운 경기들을 이겨내며 팀이 단단해졌다고 느꼈다"라며 "이제부터는 모든 경기가 마지막 경기가 될 수 있는 만큼 같은 연령대 친구들과 오래 함께할 수 있도록 모든 것을 쏟겠다"고 힘주어 말했다.


경우의 수 넘은 한국, 극적인 16강행! '4회 연속 쾌거'...16강 …
한편, '영원한 우승후보' 브라질은 조별리그에서 탈락했다. 1무2패에 그치며, 승점 1로 탈락했다. 멕시코와의 1차전에서 2대2로 비긴 브라질은 모로코와의 2차전에서 1대2로 패한데 이어, 최종전에서도 패하며 16강 진출에 실패했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'5년 활동 중단' 최홍만, 제주집 최초 공개 "대인기피증 심해, 사람도 안 만났다"(전참시)

2.

'인맥왕' 정준호, 결혼식 하객만 4000명, 식대 4억 썼다…"두바이 왕자도 참석"

3.

이준영, 팬 200명에 '700만 원' 도시락 쐈다…팬사랑 끝판왕 등극

4.

송혜교, 친구들과 이러고 노는구나..'혜교' 적힌 과자 선물에 행복 "언니♥"

5.

'100억 자산가' 황현희, "연예인은 '고급 거지', 어디가서 알바도 못 해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'KT 미안! 가을야구 우리가 간다!' NC 기적의 9연승, 마지막 경기에서 5위 확정…WC 진출[창원 리뷰]

2.

'광클 준비 됐나요?' 와일드카드 결정전 티켓 예매, 5일 오후 2시 시작

3.

'이강인, 바르사 탈탈 털고 주가 폭등!' 영국+스페인 '러브콜' 세례…언제까지 벤치 앉을래? "중요한 커리어 전환점"

4.

"손흥민보다 베일이 뛰어난 선수" 아스널맨 '편파 판정' 너무하네…"워낙 장난꾸러기라 무사히 돌아오면 다행"

5.

'0:5→3:8→7:8→8:8→9:8' KIA, 홈 최종전 짜릿 끝내기 승리 '유종의 미'…'NC가 왔구나' 삼성, 최종 점검 완료

스포츠 많이본뉴스
1.

'KT 미안! 가을야구 우리가 간다!' NC 기적의 9연승, 마지막 경기에서 5위 확정…WC 진출[창원 리뷰]

2.

'광클 준비 됐나요?' 와일드카드 결정전 티켓 예매, 5일 오후 2시 시작

3.

'이강인, 바르사 탈탈 털고 주가 폭등!' 영국+스페인 '러브콜' 세례…언제까지 벤치 앉을래? "중요한 커리어 전환점"

4.

"손흥민보다 베일이 뛰어난 선수" 아스널맨 '편파 판정' 너무하네…"워낙 장난꾸러기라 무사히 돌아오면 다행"

5.

'0:5→3:8→7:8→8:8→9:8' KIA, 홈 최종전 짜릿 끝내기 승리 '유종의 미'…'NC가 왔구나' 삼성, 최종 점검 완료

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.