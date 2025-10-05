경우의 수 넘은 한국, 극적인 16강행! '4회 연속 쾌거'...16강 …

|
[스포츠조선 박찬준 기자]리틀 태극전사들이 와일드카드로 극적인 16강행을 이뤄냈다.
이로써 한국은 2017년 대회(16강), 2019년 대회(준우승), 2023년 대회(4위)에 이어 4개 대회 연속 16강 진출의 기쁨을 맛봤다. 한국은 최근 눈부신 성적을 거두며 이번 대회 처음으로 톱시드 자격을 얻은 바 있다. 이창원호는 16강 진출에 성공하며 4강 진출을 위한 교두보를 마련했다. 이창원 감독은 출국하며 "무조건 예선통과는 해야한다. 운이 따르면 다음 단계로 갈 수 있을 것"이라고 했다.
이창원 감독은 "조별리그를 통과해서 다행이다. 16강에서는 더 강한 팀들을 만나게 되겠지만 토너먼트에서는 무슨 일이든 일어날 수 있다"라며 "더 잘 준비해서 강하게 부딪혀 보겠다"고 말했다. 파나마전에서 '플레이어 오브 더 매치'로 선정됐던 수비수 배현서(서울)도 "조별리그에서 어려운 경기들을 이겨내며 팀이 단단해졌다고 느꼈다"라며 "이제부터는 모든 경기가 마지막 경기가 될 수 있는 만큼 같은 연령대 친구들과 오래 함께할 수 있도록 모든 것을 쏟겠다"고 힘주어 말했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com